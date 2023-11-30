https://ria.ru/20231130/obse-1912873287.html

Премьер Северной Македонии прокомментировал участие России в СМИД ОБСЕ

Премьер Северной Македонии прокомментировал участие России в СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 30.11.2023

Премьер Северной Македонии прокомментировал участие России в СМИД ОБСЕ

Участие делегации России во встрече министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье является дипломатической... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:35

2023-11-30T12:35

2023-11-30T13:31

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БЕЛГРАД, 30 ноя - РИА Новости. Участие делегации России во встрече министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье является дипломатической победой организации, которая так сможет продолжить свою работу в Европе, а не Москвы, заявил премьер Северной Македонии Димитар Ковачевски.Ранее сообщалось, что борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского борта."Это (участие делегации РФ - ред.) абсолютно не является дипломатической победой России. Это дипломатическая победа ОБСЕ. С учетом того, что было поставлено под вопрос само функционирование ОБСЕ, в этих рамках она продолжит свою деятельность и продолжит быть гарантом обеспечения развития демократических и мирных процессов в Европе", - заявил премьер Северной Македонии перед началом заседания в четверг."У меня не будет встречи с Лавровым", - подчеркнул Ковачевски.Одним из ключевых вопросов текущих дискуссий для участников ОБСЕ станет вопрос председательства в организации в 2024 году. Ранее Россия и Белоруссия отказались одобрить кандидатуру Эстонии, претендовавшей на этот пост. В понедельник посетивший Вену премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил журналистам, что его страна была бы готова стать председателем ОБСЕ в 2024 году, если кандидатуру Эстонии не согласуют.Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.

https://ria.ru/20231130/obse-1912889068.html

https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html

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