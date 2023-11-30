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Больницы в Подмосковье получили 264 единицы стерилизационного оборудования
Больницы в Подмосковье получили 264 единицы стерилизационного оборудования - РИА Новости, 30.11.2023
Больницы в Подмосковье получили 264 единицы стерилизационного оборудования
В медучреждения Московской области с начала текущего года поступило 264 единицы нового стерилизационного оборудования, это установки для дезинфекции эндоскопов, РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T19:57
2023-11-30T19:57
2023-11-30T19:57
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В медучреждения Московской области с начала текущего года поступило 264 единицы нового стерилизационного оборудования, это установки для дезинфекции эндоскопов, сухожаровые шкафы, паровые и плазменные стерилизаторы и другие аппараты, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Новое стерилизационное оборудование поступило в 36 наших медицинских организаций – в общей сложности 264 единицы. Оно позволит проводить качественную и бережную стерилизацию медицинского оборудования и хирургических инструментов, проводить дезинфекцию помещений. На закупку медтехники было направлено почти 250 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой. Современные стерилизационные аппараты поставлены в Балашихинскую, Жуковскую, Коломенскую, Пушкинскую, Щелковскую, Мытищинскую, Люберецкую и другие больницы. В пресс-службе министерства отметили, что медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и программе модернизации первичного звена.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
В медучреждения Московской области с начала текущего года поступило 264 единицы нового стерилизационного оборудования, это установки для дезинфекции эндоскопов, сухожаровые шкафы, паровые и плазменные стерилизаторы и другие аппараты, сообщает пресс-служба
министерства здравоохранения Московской области.
"Новое стерилизационное оборудование поступило в 36 наших медицинских организаций – в общей сложности 264 единицы. Оно позволит проводить качественную и бережную стерилизацию медицинского оборудования и хирургических инструментов, проводить дезинфекцию помещений. На закупку медтехники было направлено почти 250 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Современные стерилизационные аппараты поставлены в Балашихинскую, Жуковскую, Коломенскую, Пушкинскую, Щелковскую, Мытищинскую, Люберецкую и другие больницы.
В пресс-службе министерства отметили, что медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и программе модернизации первичного звена.
Более 2,5 млн человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье