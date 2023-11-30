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Рязанские медучреждения получат в этом году более 900 единиц оборудования - РИА Новости, 30.11.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
15:43 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/oborudovanie-1912937273.html
Рязанские медучреждения получат в этом году более 900 единиц оборудования
Рязанские медучреждения получат в этом году более 900 единиц оборудования - РИА Новости, 30.11.2023
Рязанские медучреждения получат в этом году более 900 единиц оборудования
Рязанская область в этом году приобретет 925 единиц медицинской техники в рамках нацпроекте "Здравоохранение", сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:43
2023-11-30T15:43
рязанская область
рязанская область
касимов
сасово
павел малков
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РЯЗАНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Рязанская область в этом году приобретет 925 единиц медицинской техники в рамках нацпроекте "Здравоохранение", сообщил губернатор Павел Малков. "В этом году по нацпроекту "Здравоохранение" приобретаем 925 единиц медицинской техники в города и сёла нашей области. Президент поставил задачу — люди должны получать качественные медицинские услуги там, где они живут. Системно подходим к её решению", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. По его словам, большая часть нового оборудования уже работает в медучреждениях. В частности, передвижные медицинские комплексы на базе автобуса ПАЗ появились в Касимове, Сасове и в противотуберкулёзном диспансере Рязани. Два компьютерных томографа отправились в Ряжский и Шиловский районы. В ближайшее время, добавил губернатор, закончится монтаж ангиографа в Скопинской больнице, заменят 54 стоматологические установки в районных поликлиниках и установят более 20 анализаторов для диагностики диабета на ранних стадиях. "Также совершенствуем систему закупок в здравоохранении. Благодаря сэкономленным средствам до конца года приобретём ещё 25 автомобилей неотложной медицинской помощи для районов области. И, конечно, продолжаем возводить новые фельдшерские пункты, обновлять и оснащать больницы и поликлиники", - отметил глава региона.
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рязанская область, касимов, сасово, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Касимов, Сасово, Павел Малков

Рязанские медучреждения получат в этом году более 900 единиц оборудования

© iStock.com / upixaКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© iStock.com / upixa
Коридор в больнице. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Рязанская область в этом году приобретет 925 единиц медицинской техники в рамках нацпроекте "Здравоохранение", сообщил губернатор Павел Малков.
"В этом году по нацпроекту "Здравоохранение" приобретаем 925 единиц медицинской техники в города и сёла нашей области. Президент поставил задачу — люди должны получать качественные медицинские услуги там, где они живут. Системно подходим к её решению", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале.
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По его словам, большая часть нового оборудования уже работает в медучреждениях. В частности, передвижные медицинские комплексы на базе автобуса ПАЗ появились в Касимове, Сасове и в противотуберкулёзном диспансере Рязани. Два компьютерных томографа отправились в Ряжский и Шиловский районы.
В ближайшее время, добавил губернатор, закончится монтаж ангиографа в Скопинской больнице, заменят 54 стоматологические установки в районных поликлиниках и установят более 20 анализаторов для диагностики диабета на ранних стадиях.
"Также совершенствуем систему закупок в здравоохранении. Благодаря сэкономленным средствам до конца года приобретём ещё 25 автомобилей неотложной медицинской помощи для районов области. И, конечно, продолжаем возводить новые фельдшерские пункты, обновлять и оснащать больницы и поликлиники", - отметил глава региона.
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Рязанская областьРязанская областьКасимовСасовоПавел Малков
 
 
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