https://ria.ru/20231130/oborudovanie-1912937273.html

Рязанские медучреждения получат в этом году более 900 единиц оборудования

Рязанские медучреждения получат в этом году более 900 единиц оборудования - РИА Новости, 30.11.2023

Рязанские медучреждения получат в этом году более 900 единиц оборудования

Рязанская область в этом году приобретет 925 единиц медицинской техники в рамках нацпроекте "Здравоохранение", сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:43

2023-11-30T15:43

2023-11-30T15:43

рязанская область

рязанская область

касимов

сасово

павел малков

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РЯЗАНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Рязанская область в этом году приобретет 925 единиц медицинской техники в рамках нацпроекте "Здравоохранение", сообщил губернатор Павел Малков. "В этом году по нацпроекту "Здравоохранение" приобретаем 925 единиц медицинской техники в города и сёла нашей области. Президент поставил задачу — люди должны получать качественные медицинские услуги там, где они живут. Системно подходим к её решению", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. По его словам, большая часть нового оборудования уже работает в медучреждениях. В частности, передвижные медицинские комплексы на базе автобуса ПАЗ появились в Касимове, Сасове и в противотуберкулёзном диспансере Рязани. Два компьютерных томографа отправились в Ряжский и Шиловский районы. В ближайшее время, добавил губернатор, закончится монтаж ангиографа в Скопинской больнице, заменят 54 стоматологические установки в районных поликлиниках и установят более 20 анализаторов для диагностики диабета на ранних стадиях. "Также совершенствуем систему закупок в здравоохранении. Благодаря сэкономленным средствам до конца года приобретём ещё 25 автомобилей неотложной медицинской помощи для районов области. И, конечно, продолжаем возводить новые фельдшерские пункты, обновлять и оснащать больницы и поликлиники", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20231129/avtobusy-1912695837.html

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рязанская область, касимов, сасово, павел малков