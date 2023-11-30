https://ria.ru/20231130/norilsk-1912812247.html

В Норильске мужчина напал с ножом на двух прохожих

В Норильске мужчина напал с ножом на двух прохожих - РИА Новости, 30.11.2023

В Норильске мужчина напал с ножом на двух прохожих

Полиция ищет в Норильске человека, напавшего с ножом на двух незнакомых друг с другом прохожих, сообщает региональная полиция в четверг. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T09:47

2023-11-30T09:47

2023-11-30T09:47

происшествия

норильск

россия

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КРАСНОЯРСК, 30 ноя - РИА Новости. Полиция ищет в Норильске человека, напавшего с ножом на двух незнакомых друг с другом прохожих, сообщает региональная полиция в четверг. Ранее в норильских пабликах жители начали распространять информацию, что в районе Норильска Талнахе появился мужчина, который нападает сзади и наносит ножевые ранения. "Отдел МВД России по Норильску официально разъясняет, что в ночь на 30 ноября зарегистрировано два сообщения о том, что двум гражданам, мужчине 1978 года рождения и женщине 1958 года рождения, в Талнахе нанесены телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в релизе. У обоих пострадавших ножевые ранения, друг с другом они знакомы не были. Мотив преступника выясняется. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

https://ria.ru/20231130/kastryulya-1912808253.html

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происшествия, норильск, россия