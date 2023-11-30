https://ria.ru/20231130/norilsk-1912812247.html
В Норильске мужчина напал с ножом на двух прохожих
В Норильске мужчина напал с ножом на двух прохожих - РИА Новости, 30.11.2023
В Норильске мужчина напал с ножом на двух прохожих
Полиция ищет в Норильске человека, напавшего с ножом на двух незнакомых друг с другом прохожих, сообщает региональная полиция в четверг. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:47
2023-11-30T09:47
2023-11-30T09:47
происшествия
норильск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
КРАСНОЯРСК, 30 ноя - РИА Новости. Полиция ищет в Норильске человека, напавшего с ножом на двух незнакомых друг с другом прохожих, сообщает региональная полиция в четверг. Ранее в норильских пабликах жители начали распространять информацию, что в районе Норильска Талнахе появился мужчина, который нападает сзади и наносит ножевые ранения. "Отдел МВД России по Норильску официально разъясняет, что в ночь на 30 ноября зарегистрировано два сообщения о том, что двум гражданам, мужчине 1978 года рождения и женщине 1958 года рождения, в Талнахе нанесены телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в релизе. У обоих пострадавших ножевые ранения, друг с другом они знакомы не были. Мотив преступника выясняется. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20231130/kastryulya-1912808253.html
норильск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск, россия
Происшествия, Норильск, Россия
В Норильске мужчина напал с ножом на двух прохожих
В Норильске за ночь неизвестный напал с ножом на двух прохожих