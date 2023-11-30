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В Норильске мужчина напал с ножом на двух прохожих - РИА Новости, 30.11.2023
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09:47 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/norilsk-1912812247.html
В Норильске мужчина напал с ножом на двух прохожих
В Норильске мужчина напал с ножом на двух прохожих - РИА Новости, 30.11.2023
В Норильске мужчина напал с ножом на двух прохожих
Полиция ищет в Норильске человека, напавшего с ножом на двух незнакомых друг с другом прохожих, сообщает региональная полиция в четверг. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:47
2023-11-30T09:47
происшествия
норильск
россия
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КРАСНОЯРСК, 30 ноя - РИА Новости. Полиция ищет в Норильске человека, напавшего с ножом на двух незнакомых друг с другом прохожих, сообщает региональная полиция в четверг. Ранее в норильских пабликах жители начали распространять информацию, что в районе Норильска Талнахе появился мужчина, который нападает сзади и наносит ножевые ранения. "Отдел МВД России по Норильску официально разъясняет, что в ночь на 30 ноября зарегистрировано два сообщения о том, что двум гражданам, мужчине 1978 года рождения и женщине 1958 года рождения, в Талнахе нанесены телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в релизе. У обоих пострадавших ножевые ранения, друг с другом они знакомы не были. Мотив преступника выясняется. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20231130/kastryulya-1912808253.html
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происшествия, норильск, россия
Происшествия, Норильск, Россия
В Норильске мужчина напал с ножом на двух прохожих

В Норильске за ночь неизвестный напал с ножом на двух прохожих

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 30 ноя - РИА Новости. Полиция ищет в Норильске человека, напавшего с ножом на двух незнакомых друг с другом прохожих, сообщает региональная полиция в четверг.
Ранее в норильских пабликах жители начали распространять информацию, что в районе Норильска Талнахе появился мужчина, который нападает сзади и наносит ножевые ранения.
«
"Отдел МВД России по Норильску официально разъясняет, что в ночь на 30 ноября зарегистрировано два сообщения о том, что двум гражданам, мужчине 1978 года рождения и женщине 1958 года рождения, в Талнахе нанесены телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в релизе.
У обоих пострадавших ножевые ранения, друг с другом они знакомы не были. Мотив преступника выясняется. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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