https://ria.ru/20231130/nlo-1912789108.html
"Не хотят паники". Такер Карлсон рассказал, что США скрывают об НЛО
"Не хотят паники". Такер Карлсон рассказал, что США скрывают об НЛО - РИА Новости, 30.11.2023
"Не хотят паники". Такер Карлсон рассказал, что США скрывают об НЛО
США скрывают правду об НЛО из-за "преступления", заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире своей программе в соцсети X. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T03:00
2023-11-30T03:00
2023-11-30T03:00
в мире
сша
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799751104_0:0:1786:1005_1920x0_80_0_0_4af9506c3dedbfbe45eef3bf9205d1bf.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. США скрывают правду об НЛО из-за "преступления", заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире своей программе в соцсети X.По его словам, американские власти располагают "вещественными доказательствами существования НЛО", но продолжают врать людям более 80 лет."Обычно это объясняют так: США лгут об НЛО, потому что правда об этом слишком жуткая, потому что они существуют, а наши лидеры не хотят вводить население в панику. Но это объяснение не соответствует действительности, более того, оно смехотворно. Не хотят пугать население? Запугивание населения — это то, что наше государство делает лучше всего", — заявил он.По мнению журналиста, Штаты скрывают от общественности "обломки аппаратов, а также тела существ, на них летавших" из-за своего "злодеяния"."Это их преступление. Однажды мы узнаем, в чем оно заключается", — добавил Карлсон.В августе в конгрессе прошли слушания с участием нескольких бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает не только обломками самих неопознанных аппаратов, но и, вероятно, останками существ, которым они принадлежат.
https://ria.ru/20231128/nlo-1912484995.html
https://ria.ru/20231113/nlo-1909032080.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799750950_0:0:1786:1339_1920x0_80_0_0_b05402310b2b3bf428965fac43dd19f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, такер карлсон
В мире, США, Такер Карлсон
"Не хотят паники". Такер Карлсон рассказал, что США скрывают об НЛО
Такер Карлсон заявил, что США скрывают правду об НЛО из-за своего преступления
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
США скрывают правду об НЛО из-за "преступления", заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире
своей программе в соцсети X.
По его словам, американские власти располагают "вещественными доказательствами существования НЛО", но продолжают врать людям более 80 лет.
"Обычно это объясняют так: США лгут об НЛО, потому что правда об этом слишком жуткая, потому что они существуют, а наши лидеры не хотят вводить население в панику. Но это объяснение не соответствует действительности, более того, оно смехотворно. Не хотят пугать население? Запугивание населения — это то, что наше государство делает лучше всего", — заявил он.
По мнению журналиста, Штаты скрывают от общественности "обломки аппаратов, а также тела существ, на них летавших" из-за своего "злодеяния".
СМИ: секретный офис ЦРУ десятилетиями занимался поисками НЛО
"Это их преступление. Однажды мы узнаем, в чем оно заключается", — добавил Карлсон.
В августе в конгрессе прошли слушания с участием нескольких бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает не только обломками самих неопознанных аппаратов, но и, вероятно, останками существ, которым они принадлежат.
Директор Пентагона по аномалиям перед отставкой сделал заявление об НЛО