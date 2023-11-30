https://ria.ru/20231130/nlo-1912789108.html

"Не хотят паники". Такер Карлсон рассказал, что США скрывают об НЛО

"Не хотят паники". Такер Карлсон рассказал, что США скрывают об НЛО - РИА Новости, 30.11.2023

"Не хотят паники". Такер Карлсон рассказал, что США скрывают об НЛО

США скрывают правду об НЛО из-за "преступления", заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире своей программе в соцсети X. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T03:00

2023-11-30T03:00

2023-11-30T03:00

в мире

сша

такер карлсон

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. США скрывают правду об НЛО из-за "преступления", заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире своей программе в соцсети X.По его словам, американские власти располагают "вещественными доказательствами существования НЛО", но продолжают врать людям более 80 лет."Обычно это объясняют так: США лгут об НЛО, потому что правда об этом слишком жуткая, потому что они существуют, а наши лидеры не хотят вводить население в панику. Но это объяснение не соответствует действительности, более того, оно смехотворно. Не хотят пугать население? Запугивание населения — это то, что наше государство делает лучше всего", — заявил он.По мнению журналиста, Штаты скрывают от общественности "обломки аппаратов, а также тела существ, на них летавших" из-за своего "злодеяния"."Это их преступление. Однажды мы узнаем, в чем оно заключается", — добавил Карлсон.В августе в конгрессе прошли слушания с участием нескольких бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает не только обломками самих неопознанных аппаратов, но и, вероятно, останками существ, которым они принадлежат.

https://ria.ru/20231128/nlo-1912484995.html

https://ria.ru/20231113/nlo-1909032080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, такер карлсон