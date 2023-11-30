https://ria.ru/20231130/neft-1913013873.html

Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти

Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти - РИА Новости, 30.11.2023

Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти

Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти до 500 тысяч баррелей в сутки и продлит его до конца I квартала 2024 года, сокращение... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T20:04

2023-11-30T20:04

2023-11-30T20:16

россия

александр новак

экономика

опек

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти до 500 тысяч баррелей в сутки и продлит его до конца I квартала 2024 года, сокращение экспорта будет рассчитано от среднего уровня за май и июнь, составит 300 тысяч баррелей в сутки нефти и 200 тысяч баррелей нефтепродуктов, следует из заявления вице-премьера РФ Александра Новака."Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на 300 тысяч баррелей в день еще на 200 тысяч баррелей в день, чтобы достичь 500 тысяч баррелей в день, и продлит это добровольное сокращение поставок до конца I квартала 2024 года в координации с некоторыми странами ОПЕК+", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства РФ."Это сокращение будет рассчитано на основе среднего уровня экспорта за май и июнь 2023 года и составит 300 тысяч баррелей в сутки нефти и 200 тысяч баррелей в сутки нефтепродуктов", - также говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231130/neft-1913010814.html

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россия, александр новак, экономика, опек