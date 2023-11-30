https://ria.ru/20231130/neft-1913010814.html

Цены на нефть снизились почти на полтора процента

Цены на нефть снизились почти на полтора процента - РИА Новости, 30.11.2023

Цены на нефть снизились почти на полтора процента

Мировые цены на нефть снижаются почти на 1,5% в четверг вечером после встреч ОПЕК и ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T19:53

2023-11-30T19:53

2023-11-30T22:11

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

опек

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саудовская аравия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются почти на 1,5% в четверг вечером после встреч ОПЕК и ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 20.51 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,44%, до 81,72 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,26%, до 76,91 доллара. Ранее днем котировки обеих марок росли чуть более чем на 1%.Ранее в четверг прошли встречи ОПЕК и ОПЕК+. ОПЕК+ в рамках квот сократил их только Анголе, повысил Нигерии и Конго. Ряд стран самостоятельно объявили о своих сокращениях на первый квартал 2024 года.В частности, по итогам заседания стало известно, что Саудовская Аравия продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, до конца первого квартала 2024 года.В то же время вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия углубит добровольное сокращение экспорта нефти до 500 тыс баррелей в сутки и продлит его до конца первого квартала 2024 года. Сокращение экспорта будет рассчитано от среднего уровня за май и июнь, составит 300 тысяч баррелей в сутки нефти и 200 тысяч баррелей нефтепродуктов."Нефть падает, потому что пока трейдеры не увидели конкретных доказательств достоверного дополнительного сокращения добычи наряду с продолжением добровольных сокращений в Саудовской Аравии и России. Рынок удивлен и растерян, ожидая ясности", - сказал агентству Блумберг президент Rapidan Energy Group Боб Макнелли (Bob McNally).

https://ria.ru/20231122/neft-1911030067.html

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цены на нефть, опек, wti (нефть), экономика, россия, саудовская аравия, ангола, александр новак, brent