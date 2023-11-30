https://ria.ru/20231130/neft-1913010814.html
Цены на нефть снизились почти на полтора процента
Цены на нефть снизились почти на полтора процента - РИА Новости, 30.11.2023
Цены на нефть снизились почти на полтора процента
Мировые цены на нефть снижаются почти на 1,5% в четверг вечером после встреч ОПЕК и ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T19:53
2023-11-30T19:53
2023-11-30T22:11
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются почти на 1,5% в четверг вечером после встреч ОПЕК и ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 20.51 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,44%, до 81,72 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,26%, до 76,91 доллара. Ранее днем котировки обеих марок росли чуть более чем на 1%.Ранее в четверг прошли встречи ОПЕК и ОПЕК+. ОПЕК+ в рамках квот сократил их только Анголе, повысил Нигерии и Конго. Ряд стран самостоятельно объявили о своих сокращениях на первый квартал 2024 года.В частности, по итогам заседания стало известно, что Саудовская Аравия продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, до конца первого квартала 2024 года.В то же время вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия углубит добровольное сокращение экспорта нефти до 500 тыс баррелей в сутки и продлит его до конца первого квартала 2024 года. Сокращение экспорта будет рассчитано от среднего уровня за май и июнь, составит 300 тысяч баррелей в сутки нефти и 200 тысяч баррелей нефтепродуктов."Нефть падает, потому что пока трейдеры не увидели конкретных доказательств достоверного дополнительного сокращения добычи наряду с продолжением добровольных сокращений в Саудовской Аравии и России. Рынок удивлен и растерян, ожидая ясности", - сказал агентству Блумберг президент Rapidan Energy Group Боб Макнелли (Bob McNally).
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цены на нефть, опек, wti (нефть), экономика, россия, саудовская аравия, ангола, александр новак, brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Цены на нефть, ОПЕК, WTI (нефть), Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Ангола, Александр Новак, Brent
Цены на нефть снизились почти на полтора процента
Мировые цены на нефть снизились почти на 1,5% после встреч ОПЕК и ОПЕК+