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Ученые рассказали, как внутри Земли вырастают трехсоткилометровые "ветви" - РИА Новости, 30.11.2023
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Наука
 
03:00 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/nauka-1912718403.html
Ученые рассказали, как внутри Земли вырастают трехсоткилометровые "ветви"
Ученые рассказали, как внутри Земли вырастают трехсоткилометровые "ветви" - РИА Новости, 30.11.2023
Ученые рассказали, как внутри Земли вырастают трехсоткилометровые "ветви"
Исследователи УрФУ предложили модель, описывающую процессы в ядре Земли. Согласно этой модели, ядро нашей планеты состоит из твердой внутренней и жидкой внешней РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T03:00
2023-11-30T03:00
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
земля
уральский федеральный университет
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Исследователи УрФУ предложили модель, описывающую процессы в ядре Земли. Согласно этой модели, ядро нашей планеты состоит из твердой внутренней и жидкой внешней частей, между которыми находится "рыхлая" прослойка. На поверхности твердой части ядра образуются сложные ветвистые кристаллы – дендриты. Результаты опубликованы в журнале Crystals.Кристаллизация ядра Земли происходит в условиях, которые сильно отличаются от формируемых на поверхности планеты, рассказали ученые Уральского федерального университета (УрФУ). По их словам, главными отличиями являются: чрезвычайно медленная скорость кристаллизации, сильная зависимость температуры фазового превращения от давления, более высокая температура затвердевшего ядра по сравнению с окружающей жидкостью и значительное влияние конвекции в процессе затвердевания.&quot;К примеру, ускорение свободного падения у ядра Земли примерно в два раза меньше, чем на поверхности. Давление доходит примерно до 3,7 млн атмосфер или 375 ГПа, тогда как на поверхности Земли оно меньше почти в 4 млн раз и составляет примерно 101 кПа&quot;, – сообщил руководитель лаборатории многомасштабного математического моделирования УрФУ Дмитрий Александров.Ученый пояснил, что температура ядра Земли оценивается в 5000-6000 градусов Цельсия. Так как ядро состоит в основном из железа, то оно весит около трети массы всей планеты. У самой глубокой центральной части планеты, есть твердая внутренняя область радиусом около 1300 км и внешняя, жидкая (расплавленная) зона.Внешняя, жидкая часть окутывает внутреннюю твердую и циркулирует вокруг нее. Между этими частями находится переходная "рыхлая" прослойка, где присутствуют и твердая, и жидкая фазы. Рыхлая прослойка обладает одновременно свойствами и внутренней, и внешней частей ядра планеты.Для понимания процессов, происходящих на границе слоев планеты, в УрФУ провели математическое моделирование кристаллизации с учетом наличия твердого и жидкого слоев. С помощью разработанной модели исследователи определили долю и концентрацию примесей в твердой части ядра, толщину двухфазной области, среднюю скорость движения жидкости и расстояния между дендритами."Расчеты позволили нам описать структуру и составить схему того, что происходит у двухфазной поверхности ядра Земли. В частности, мы выяснили, что могут быть дендриты разной высоты, некоторые из них достигают 300 километров. Растут они крайне медленно – примерно до 18 метров за 100 000 лет. Среднее расстояние между дендритами составляет от 10 до 100 метров, а расстояние между потоками расплава доходит до одного километра", – рассказал Александров.В исследовании отмечается, расстояние между дендритами уменьшается при увеличении скорости кристаллизации и расплава, а также при увеличении динамической вязкости расплава.Исследование было выполнено при поддержке Российского научного фонда и Минобрнауки России.
https://ria.ru/20231121/nauka-1909833867.html
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, земля, уральский федеральный университет, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), планета
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Земля, Уральский федеральный университет, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), планета

Ученые рассказали, как внутри Земли вырастают трехсоткилометровые "ветви"

© iStock.com / Rost-9DВнутреннее ядро Земли
Внутреннее ядро Земли - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© iStock.com / Rost-9D
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Исследователи УрФУ предложили модель, описывающую процессы в ядре Земли. Согласно этой модели, ядро нашей планеты состоит из твердой внутренней и жидкой внешней частей, между которыми находится "рыхлая" прослойка. На поверхности твердой части ядра образуются сложные ветвистые кристаллы – дендриты. Результаты опубликованы в журнале Crystals.
Кристаллизация ядра Земли происходит в условиях, которые сильно отличаются от формируемых на поверхности планеты, рассказали ученые Уральского федерального университета (УрФУ). По их словам, главными отличиями являются: чрезвычайно медленная скорость кристаллизации, сильная зависимость температуры фазового превращения от давления, более высокая температура затвердевшего ядра по сравнению с окружающей жидкостью и значительное влияние конвекции в процессе затвердевания.
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"К примеру, ускорение свободного падения у ядра Земли примерно в два раза меньше, чем на поверхности. Давление доходит примерно до 3,7 млн атмосфер или 375 ГПа, тогда как на поверхности Земли оно меньше почти в 4 млн раз и составляет примерно 101 кПа", – сообщил руководитель лаборатории многомасштабного математического моделирования УрФУ Дмитрий Александров.

© Фото : пресс-служба УрФУРуководитель лаборатории многомасштабного математического моделирования УрФУ Дмитрий Александров
Руководитель лаборатории многомасштабного математического моделирования УрФУ Дмитрий Александров
Руководитель лаборатории многомасштабного математического моделирования УрФУ Дмитрий Александров
© Фото : пресс-служба УрФУ
1 из 2
© Фото : пресс-служба УрФУМатематическое моделирование в УрФУ
Математическое моделирование в УрФУ
Математическое моделирование в УрФУ
© Фото : пресс-служба УрФУ
2 из 2
Руководитель лаборатории многомасштабного математического моделирования УрФУ Дмитрий Александров
© Фото : пресс-служба УрФУ
1 из 2
Математическое моделирование в УрФУ
© Фото : пресс-служба УрФУ
2 из 2
Ученый пояснил, что температура ядра Земли оценивается в 5000-6000 градусов Цельсия. Так как ядро состоит в основном из железа, то оно весит около трети массы всей планеты. У самой глубокой центральной части планеты, есть твердая внутренняя область радиусом около 1300 км и внешняя, жидкая (расплавленная) зона.
Внешняя, жидкая часть окутывает внутреннюю твердую и циркулирует вокруг нее. Между этими частями находится переходная "рыхлая" прослойка, где присутствуют и твердая, и жидкая фазы. Рыхлая прослойка обладает одновременно свойствами и внутренней, и внешней частей ядра планеты.
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Для понимания процессов, происходящих на границе слоев планеты, в УрФУ провели математическое моделирование кристаллизации с учетом наличия твердого и жидкого слоев. С помощью разработанной модели исследователи определили долю и концентрацию примесей в твердой части ядра, толщину двухфазной области, среднюю скорость движения жидкости и расстояния между дендритами.
"Расчеты позволили нам описать структуру и составить схему того, что происходит у двухфазной поверхности ядра Земли. В частности, мы выяснили, что могут быть дендриты разной высоты, некоторые из них достигают 300 километров. Растут они крайне медленно – примерно до 18 метров за 100 000 лет. Среднее расстояние между дендритами составляет от 10 до 100 метров, а расстояние между потоками расплава доходит до одного километра", – рассказал Александров.
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В исследовании отмечается, расстояние между дендритами уменьшается при увеличении скорости кристаллизации и расплава, а также при увеличении динамической вязкости расплава.
Исследование было выполнено при поддержке Российского научного фонда и Минобрнауки России.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаЗемляУральский федеральный университетРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)планета
 
 
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