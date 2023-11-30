https://ria.ru/20231130/napadenie-1913006575.html

Жителя Ярославля отправили на лечение после нападения на девушку

Жителя Ярославля отправили на лечение после нападения на девушку - РИА Новости, 30.11.2023

Жителя Ярославля отправили на лечение после нападения на девушку

Суд в Ярославле направил на принудительное лечение местного жителя, напавшего на девушку в надземном пешеходном переходе, сообщила прокуратура Ярославской... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T19:25

2023-11-30T19:25

2023-11-30T19:26

происшествия

ярославль

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Суд в Ярославле направил на принудительное лечение местного жителя, напавшего на девушку в надземном пешеходном переходе, сообщила прокуратура Ярославской области. По данным прокуратуры, в конце июля текущего года в надземном пешеходном переходе на Московском проспекте в Ярославле мужчина напал на незнакомую 20-летнюю местную жительницу. Потерпевшая потеряла сознание, а он схватил выпавший у нее мобильный телефон стоимостью более 50 тысяч рублей и попытался скрыться, но его поймали неравнодушные прохожие, информирует надзорное ведомство. Ярославское издание 76.RU утверждало со ссылкой на очевидцев, что мужчина после нападения на девушку и спасаясь от возмущенных свидетелей, на ходу срывал с себя одежду. Издание публиковало присланное читателем видео, как задержанный лежит на земле абсолютно голый. "В процессе расследования уголовного дела у 42-летнего мужчины выявлено психическое расстройство, не позволяющее понимать значение своих действий и руководить ими, представляющее опасность для окружающих. Вследствие этого мужчина нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера", — говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что уголовное дело рассматривал Красноперекопский районный суд Ярославля.

https://ria.ru/20231130/napadenie-1913001600.html

ярославль

ярославская область

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происшествия, ярославль, ярославская область