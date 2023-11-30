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В Норильске задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух человек
В Норильске задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух человек - РИА Новости, 30.11.2023
В Норильске задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух человек
Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на двух человек в Норильске, возбуждены уголовные дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T19:01
2023-11-30T19:01
2023-11-30T19:01
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на двух человек в Норильске, возбуждены уголовные дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщается в Telegram-канале МВД по Красноярскому краю. Ранее в норильских пабликах жители начали распространять информацию, что в районе Норильска Талнахе появился мужчина, который нападает сзади и наносит ножевые ранения. "В Норильске полицейские задержали предполагаемого подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью двух граждан... Следователями ОМВД России по Норильску возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники норильской полиции установили личность предполагаемого нападавшего. Им оказался мужчина 1992 года рождения. Во время обысков по месту его жительства оперативниками были обнаружены и изъяты ножи, а также одежда, в которой он, предположительно, был в момент нападения. Уточняется, что в настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия, он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
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происшествия, норильск, россия, красноярский край
Происшествия, Норильск, Россия, Красноярский край
В Норильске задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух человек
Полиция в Норильске задержала подозреваемого в нападении с ножом на двух человек
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на двух человек в Норильске, возбуждены уголовные дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщается в Telegram-канале
МВД по Красноярскому краю.
Ранее в норильских пабликах жители начали распространять информацию, что в районе Норильска Талнахе появился мужчина, который нападает сзади и наносит ножевые ранения.
"В Норильске полицейские задержали предполагаемого подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью двух граждан... Следователями ОМВД России
по Норильску возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники норильской полиции установили личность предполагаемого нападавшего. Им оказался мужчина 1992 года рождения. Во время обысков по месту его жительства оперативниками были обнаружены и изъяты ножи, а также одежда, в которой он, предположительно, был в момент нападения.
Уточняется, что в настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия, он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
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