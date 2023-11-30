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Омбудсмен рассказал, с чего надо начинать борьбу с наливайками в России - РИА Новости, 30.11.2023
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11:01 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/nalivayki-1912837574.html
Омбудсмен рассказал, с чего надо начинать борьбу с наливайками в России
Омбудсмен рассказал, с чего надо начинать борьбу с наливайками в России - РИА Новости, 30.11.2023
Омбудсмен рассказал, с чего надо начинать борьбу с наливайками в России
Борьбу с круглосуточно продающими алкоголь заведениями общепита на первых этажах жилых домов следует начать с отрегулирования работы комиссий, выдающих лицензии РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:01
2023-11-30T11:01
общество
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Борьбу с круглосуточно продающими алкоголь заведениями общепита на первых этажах жилых домов следует начать с отрегулирования работы комиссий, выдающих лицензии на такую продажу, заявил РИА Новости председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Минфин России против предложения наделить регионы правом самостоятельно определять время работы общепита, сообщила ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на проект отзыва правительства на депутатский законопроект о борьбе с так называемыми "наливайками". В Минфине считают, указывается в материале, что у местных властей уже достаточно инструментов для контроля точек общепита. Там добавляется, что министерство уверено, что новые ограничения и запреты следует вводить только после оценки соотношения количества нарушителей с добросовестными участниками рынка. "С "наливайками" однозначно нужно бороться, и позиция федерации ровно такая же, но добросовестные рестораны в этой борьбе не должны страдать. Если взять Москву, то любое заведение получает лицензию только после осмотра комиссии, которая с камерами на груди, имея всё сопутствующее, приходит в заведение. Она и должна выявить эту "наливайку". Почему у регионов не возникает вопросов к этим комиссиям? Почему мы не можем наказать людей, которые дали "наливайке" лицензию?", - сказал Миронов. "Эти комиссии создала исполнительная власть, она же за них и отвечает. Однако вместо того, чтобы отрегулировать их работу, мы начинаем искать новые пути. Нельзя предусмотреть каждый момент законодательством, все-таки это вопрос исполнительной власти", - полагает он.
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общество, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Общество, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Омбудсмен рассказал, с чего надо начинать борьбу с наливайками в России

Омбудсмен Миронов: борьбу с наливайками нужно начать с выдающих им лицензии

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМагазин разливных напитков на первом этаже жилого дома
Магазин разливных напитков на первом этаже жилого дома - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Магазин разливных напитков на первом этаже жилого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Борьбу с круглосуточно продающими алкоголь заведениями общепита на первых этажах жилых домов следует начать с отрегулирования работы комиссий, выдающих лицензии на такую продажу, заявил РИА Новости председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
Минфин России против предложения наделить регионы правом самостоятельно определять время работы общепита, сообщила ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на проект отзыва правительства на депутатский законопроект о борьбе с так называемыми "наливайками". В Минфине считают, указывается в материале, что у местных властей уже достаточно инструментов для контроля точек общепита. Там добавляется, что министерство уверено, что новые ограничения и запреты следует вводить только после оценки соотношения количества нарушителей с добросовестными участниками рынка.
«
"С "наливайками" однозначно нужно бороться, и позиция федерации ровно такая же, но добросовестные рестораны в этой борьбе не должны страдать. Если взять Москву, то любое заведение получает лицензию только после осмотра комиссии, которая с камерами на груди, имея всё сопутствующее, приходит в заведение. Она и должна выявить эту "наливайку". Почему у регионов не возникает вопросов к этим комиссиям? Почему мы не можем наказать людей, которые дали "наливайке" лицензию?", - сказал Миронов.
"Эти комиссии создала исполнительная власть, она же за них и отвечает. Однако вместо того, чтобы отрегулировать их работу, мы начинаем искать новые пути. Нельзя предусмотреть каждый момент законодательством, все-таки это вопрос исполнительной власти", - полагает он.
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В Госдуме рекомендовали депутатам посетить наливайки в регионах
16 ноября, 12:52
 
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