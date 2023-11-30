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В Москве запустят агрегатор возможностей для людей с инвалидностью - РИА Новости, 30.11.2023
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13:13 30.11.2023 (обновлено: 13:33 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/moskva-1912888448.html
В Москве запустят агрегатор возможностей для людей с инвалидностью
В Москве запустят агрегатор возможностей для людей с инвалидностью - РИА Новости, 30.11.2023
В Москве запустят агрегатор возможностей для людей с инвалидностью
Специальный сервис-агрегатор возможностей запустят в Москве в преддверии Международного дня инвалидов, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:13
2023-11-30T13:33
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Специальный сервис-агрегатор возможностей запустят в Москве в преддверии Международного дня инвалидов, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, Москва старается становиться комфортнее для жизни людей с инвалидностью. Власти города запускают проекты, нацеленные на помощь разным возрастным группам, а также оказывают разностороннюю поддержку. "И, чтобы любой горожанин мог просто найти и быстро подобрать подходящую именно для себя программу поддержки, в преддверии Международного дня инвалидов, мы запустили специальный сервис-агрегатор возможностей. Теперь полезные проекты и актуальные меры поддержки будут собраны на одной площадке", - добавила Ракова.
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
В Москве запустят агрегатор возможностей для людей с инвалидностью

Ракова: в Москве запустят агрегатор возможностей для людей с инвалидностью

© Фото : предоставлено пресс-службой Комплекса социального развития МосквыЗаммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Комплекса социального развития Москвы
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Специальный сервис-агрегатор возможностей запустят в Москве в преддверии Международного дня инвалидов, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, Москва старается становиться комфортнее для жизни людей с инвалидностью. Власти города запускают проекты, нацеленные на помощь разным возрастным группам, а также оказывают разностороннюю поддержку.
«
"И, чтобы любой горожанин мог просто найти и быстро подобрать подходящую именно для себя программу поддержки, в преддверии Международного дня инвалидов, мы запустили специальный сервис-агрегатор возможностей. Теперь полезные проекты и актуальные меры поддержки будут собраны на одной площадке", - добавила Ракова.
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