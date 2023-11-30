https://ria.ru/20231130/moskva-1912888448.html

В Москве запустят агрегатор возможностей для людей с инвалидностью

В Москве запустят агрегатор возможностей для людей с инвалидностью - РИА Новости, 30.11.2023

В Москве запустят агрегатор возможностей для людей с инвалидностью

Специальный сервис-агрегатор возможностей запустят в Москве в преддверии Международного дня инвалидов, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:13

2023-11-30T13:13

2023-11-30T13:33

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Специальный сервис-агрегатор возможностей запустят в Москве в преддверии Международного дня инвалидов, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, Москва старается становиться комфортнее для жизни людей с инвалидностью. Власти города запускают проекты, нацеленные на помощь разным возрастным группам, а также оказывают разностороннюю поддержку. "И, чтобы любой горожанин мог просто найти и быстро подобрать подходящую именно для себя программу поддержки, в преддверии Международного дня инвалидов, мы запустили специальный сервис-агрегатор возможностей. Теперь полезные проекты и актуальные меры поддержки будут собраны на одной площадке", - добавила Ракова.

https://ria.ru/20231128/mintrud-1912320726.html

москва

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общество, москва, анастасия ракова