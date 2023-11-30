https://ria.ru/20231130/moskva-1912865051.html

Бочкарев: спорткомплекс РАНХиГС возведут на месте долгостроя в Москве

Бочкарев: спорткомплекс РАНХиГС возведут на месте долгостроя в Москве - РИА Новости, 30.11.2023

Бочкарев: спорткомплекс РАНХиГС возведут на месте долгостроя в Москве

Спорткомплекс Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) возведут на месте долгостроя на проспекте Вернадского РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:21

2023-11-30T12:21

2023-11-30T12:21

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спорткомплекс Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) возведут на месте долгостроя на проспекте Вернадского на западе Москвы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. Физкультурно-оздоровительный комплекс разместится по адресу: проспект Вернадского, 84, корпус 4. "На месте долгостроя построят четрехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около 20 тысяч квадратных метров, в составе которого будет множество спортивных залов и бассейн с водолечением. В настоящее время застройщиком формируется пакет документов для получения разрешения на строительство", - приводит слова Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. Заммэра напомнил, что ранее здесь был долгострой РАНХиГС. Работы по нему начались в 2004 году в рамках инвестиционного контракта, а в 2012 году на этапе монтажа каркаса здания строительство приостановилось, с недобросовестным застройщиком велись судебные тяжбы.

https://ria.ru/20231130/moskva-1912835036.html

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Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы