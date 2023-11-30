https://ria.ru/20231130/moskva-1912835036.html
Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве
Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве - РИА Новости, 30.11.2023
Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве
В Москве ведется проектирование и строительство 438 домов по программе реновации, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:57
2023-11-30T10:57
2023-11-30T10:57
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве ведется проектирование и строительство 438 домов по программе реновации, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Программа реновации активно реализуется во всех округах Москвы. В стадии строительства на данный момент находится 238 объектов площадью 4,3 миллиона квадратных метров, в проектировании - еще 200 объектов общей площадью 4 миллиона квадратных метров", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. С начала действия программы реновации введено уже 280 новостроек мощностью 4 миллиона квадратных метров. "Новостройки расположены во всех административных округах столицы. Мощность введенных новостроек по программе реновации позволяет переселить порядка 145 тысяч жителей", - отмечается в сообщении. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20231130/moskva-1912825506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
В Москве ведется проектирование и строительство 438 домов по программе реновации, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев
.
"Программа реновации активно реализуется во всех округах Москвы. В стадии строительства на данный момент находится 238 объектов площадью 4,3 миллиона квадратных метров, в проектировании - еще 200 объектов общей площадью 4 миллиона квадратных метров", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
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С начала действия программы реновации введено уже 280 новостроек мощностью 4 миллиона квадратных метров. "Новостройки расположены во всех административных округах столицы. Мощность введенных новостроек по программе реновации позволяет переселить порядка 145 тысяч жителей", - отмечается в сообщении.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.