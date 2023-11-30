https://ria.ru/20231130/moskva-1912825506.html

Бочкарев рассказал о благоустройстве набережной в затоне Новинки

Бочкарев рассказал о благоустройстве набережной в затоне Новинки - РИА Новости, 30.11.2023

Бочкарев рассказал о благоустройстве набережной в затоне Новинки

В Даниловском районе Москвы завершено благоустройство участка набережной затона Новинки, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:27

2023-11-30T10:27

2023-11-30T10:27

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Недвижимость. В Даниловском районе Москвы завершено благоустройство участка набережной затона Новинки, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Вдоль затона Новинки созданы два уровня прогулочной зоны длиной 630 метров. Теперь береговая линия станет центром притяжения для всех желающих. По нижнему ярусу набережной вымощена пешеходная дорожка, вдоль которой установлены детские площадки, качели, скамейки и столы для настольного тенниса. Также разница в высоте между ярусами использована для устройства детских горок, а в центральной части между ними оборудован деревянный амфитеатр. На верхнем уровне предусмотрен широкий прогулочный променад", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Кроме того, вдоль реки высажено около 340 деревьев, среди них яблони, липы, клены, ольхи и рябины. У самой кромки воды растет более 200 ив, указывается в сообщении. Благоустройство набережной проведено в рамках строительства второй очереди жилого квартала компании Tekta Group. В рамках первой очереди набережная длиной 470 метров была открыта в октябре 2022 года. В будущем набережная должна стать частью протяженного рекреационного маршрута вдоль Москвы-реки: от Южного речного вокзала до Автозаводского моста.

https://ria.ru/20231130/moskva-1912824984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы