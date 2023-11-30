https://ria.ru/20231130/moskalkova-1913033223.html

Москалькова посетила пленных в России по соглашению с омбудсменом Украины

Москалькова посетила пленных в России по соглашению с омбудсменом Украины - РИА Новости, 30.11.2023

Москалькова посетила пленных в России по соглашению с омбудсменом Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила 119 украинских военнослужащих, находящихся на территории России, в рамках совместной... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T22:11

2023-11-30T22:11

2023-11-30T22:27

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила 119 украинских военнослужащих, находящихся на территории России, в рамках совместной договоренности с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, который в свою очередь тоже посетил 119 российских военнослужащих, находящихся в плену."Согласно договорённости с Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Д.В. Лубинцом на условиях взаимности одновременно посетили при содействии Минобороны России - 119 украинских военнослужащих, находящихся в России", - написала Москалькова в своем Telegram-канале."Украинский омбудсмен (посетил - ред.) 119 российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины", - добавила она.Российский уполномоченный рассказала, что условия содержания украинских военных соответствует международным нормам."Со своей стороны мы побеседовали лично с каждым из украинских задержанных. Их условия содержания и медицинское обслуживание соответствуют международным нормам. Многие из них сообщили, что компетентными российскими органами им была представлена возможность позвонить родственникам по телефону", - отметила Москалькова.Также, по ее словам, ряд украинских военнослужащих передали письма и видеобращения для родственников."Наши военнослужащие, по данным украинского омбудсмена, содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права, им оказывается при необходимости медицинская помощь", - рассказала омбудсмен.Российскими военнослужащими, находящимися в плену, по данным Москальковой, также записаны видеобращения для их родственников, которые будут ею переданы.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

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