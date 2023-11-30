https://ria.ru/20231130/moldaviya-1912972376.html

В парламенте Молдавии заявили, что лишили зарплаты депутатов от "Шор"

В парламенте Молдавии заявили, что лишили зарплаты депутатов от "Шор" - РИА Новости, 30.11.2023

В парламенте Молдавии заявили, что лишили зарплаты депутатов от "Шор"

Депутаты парламента от запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" остались без зарплаты, поскольку не посещают заседания, заявил в четверг спикер... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:31

2023-11-30T17:31

2023-11-30T17:31

в мире

молдавия

игорь гросу

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КИШИНЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты парламента от запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" остались без зарплаты, поскольку не посещают заседания, заявил в четверг спикер законодательного органа Игорь Гросу. Представители партии "Шор" с начала осенней сессии игнорируют заседания парламента в знак протеста против давления на оппозицию. "Они не приходят на заседания, все выплаты прекращены. Мы не тратим ни копейки из бюджета налогоплательщиков на этих представителей ОПГ", – заявил Гросу на заседании. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми и не имеют права присоединиться к другим политсилам.

https://ria.ru/20231129/moldaviya-1912711253.html

https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html

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в мире, молдавия, игорь гросу