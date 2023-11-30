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Запад пытается втянуть Молдавию в конфликт на Украине, заявила оппозиция - РИА Новости, 30.11.2023
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21:54 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/moldavia-1913030960.html
Запад пытается втянуть Молдавию в конфликт на Украине, заявила оппозиция
Запад пытается втянуть Молдавию в конфликт на Украине, заявила оппозиция - РИА Новости, 30.11.2023
Запад пытается втянуть Молдавию в конфликт на Украине, заявила оппозиция
Оппозиционная партия социалистов (ПСРМ) считает, что западные страны пытаются втянуть Молдавию в военный конфликт на территории Украины, оппозиция протестует... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:54
2023-11-30T21:54
в мире
молдавия
руслан стефанчук
украина
майя санду
верховная рада украины
псрм
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КИШИНЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Оппозиционная партия социалистов (ПСРМ) считает, что западные страны пытаются втянуть Молдавию в военный конфликт на территории Украины, оппозиция протестует против такого сценария. Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в четверг прибыл в Кишинев с официальным визитом, он выступил в парламенте Молдавии. Депутаты блока коммунистов и социалистов перед выступлением Стефанчука покинули зад заседаний. "Партия социалистов Молдавии протестует против попыток руководства страны и ряда зарубежных стран втянуть Молдавию в военный конфликт на территории Украины. Требуем от молдавских властей остановить милитаризацию Молдавии и сделать все возможное чтобы сохранить мир в нашей республике. ПСРМ настойчиво требует от гостей нашей страны уважать независимость, суверенитет и нейтралитет Молдавии", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии. Социалисты отметили, что Молдавия сохраняет и будет сохранять дипломатические отношения как с Украиной, так и с Российской Федерацией, поскольку обладает историческими, культурными, экономическими, духовными связями с обеими этими странами. В каждой из них проживают представители молдавской диаспоры. Также социалисты призвали власти страны обеспечить соблюдение постоянного нейтралитета республики. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html
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в мире, молдавия, руслан стефанчук, украина, майя санду, верховная рада украины, псрм
В мире, Молдавия, Руслан Стефанчук, Украина, Майя Санду, Верховная Рада Украины, ПСРМ
Запад пытается втянуть Молдавию в конфликт на Украине, заявила оппозиция

Партия социалистов: Запад пытается втянуть Молдавию в конфликт на Украине

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в центре Кишинева
Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Оппозиционная партия социалистов (ПСРМ) считает, что западные страны пытаются втянуть Молдавию в военный конфликт на территории Украины, оппозиция протестует против такого сценария.
Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в четверг прибыл в Кишинев с официальным визитом, он выступил в парламенте Молдавии. Депутаты блока коммунистов и социалистов перед выступлением Стефанчука покинули зад заседаний.
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"Партия социалистов Молдавии протестует против попыток руководства страны и ряда зарубежных стран втянуть Молдавию в военный конфликт на территории Украины. Требуем от молдавских властей остановить милитаризацию Молдавии и сделать все возможное чтобы сохранить мир в нашей республике. ПСРМ настойчиво требует от гостей нашей страны уважать независимость, суверенитет и нейтралитет Молдавии", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Социалисты отметили, что Молдавия сохраняет и будет сохранять дипломатические отношения как с Украиной, так и с Российской Федерацией, поскольку обладает историческими, культурными, экономическими, духовными связями с обеими этими странами. В каждой из них проживают представители молдавской диаспоры.
Также социалисты призвали власти страны обеспечить соблюдение постоянного нейтралитета республики.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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В миреМолдавияРуслан СтефанчукУкраинаМайя СандуВерховная Рада УкраиныПСРМ
 
 
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