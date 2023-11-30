Запад пытается втянуть Молдавию в конфликт на Украине, заявила оппозиция
Партия социалистов: Запад пытается втянуть Молдавию в конфликт на Украине
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Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Оппозиционная партия социалистов (ПСРМ) считает, что западные страны пытаются втянуть Молдавию в военный конфликт на территории Украины, оппозиция протестует против такого сценария.
Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в четверг прибыл в Кишинев с официальным визитом, он выступил в парламенте Молдавии. Депутаты блока коммунистов и социалистов перед выступлением Стефанчука покинули зад заседаний.
"Партия социалистов Молдавии протестует против попыток руководства страны и ряда зарубежных стран втянуть Молдавию в военный конфликт на территории Украины. Требуем от молдавских властей остановить милитаризацию Молдавии и сделать все возможное чтобы сохранить мир в нашей республике. ПСРМ настойчиво требует от гостей нашей страны уважать независимость, суверенитет и нейтралитет Молдавии", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Социалисты отметили, что Молдавия сохраняет и будет сохранять дипломатические отношения как с Украиной, так и с Российской Федерацией, поскольку обладает историческими, культурными, экономическими, духовными связями с обеими этими странами. В каждой из них проживают представители молдавской диаспоры.
Также социалисты призвали власти страны обеспечить соблюдение постоянного нейтралитета республики.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.