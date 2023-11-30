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Мишустин поручил подготовить проект о продлении моратория на проверки
Мишустин поручил подготовить проект о продлении моратория на проверки - РИА Новости, 30.11.2023
Мишустин поручил подготовить проект о продлении моратория на проверки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития в 10-дневный срок внести в правительство проект постановления о продлении на 2024 действующего... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:50
2023-11-30T09:50
2023-11-30T09:51
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития в 10-дневный срок внести в правительство проект постановления о продлении на 2024 действующего моратория на внеплановые проверки бизнеса, сообщила в четверг пресс-служба правительства. "Михаил Мишустин поставил Минэкономразвития задачу в 10-дневный срок внести в правительство проект постановления о продлении на 2024 год действующего моратория на проверки", - говорится в сообщении. Ранее такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с кабмином. В кабмине добавили, что исключение, как и в этом году, будет сделано для объектов чрезвычайно высокого и высокого риска, а также проверок, которые проводятся контрольными органами на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований. "К объектам чрезвычайно высокого и высокого рисков относятся социальные, промышленные объекты, отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере", - пояснили в кабмине.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин поручил подготовить проект о продлении моратория на проверки
Премьер поручил подготовить проект о продлении на 2024 год моратория на проверки
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития в 10-дневный срок внести в правительство проект постановления о продлении на 2024 действующего моратория на внеплановые проверки бизнеса, сообщила в четверг пресс-служба правительства
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"Михаил Мишустин поставил Минэкономразвития задачу в 10-дневный срок внести в правительство проект постановления о продлении на 2024 год действующего моратория на проверки", - говорится в сообщении.
Ранее такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с кабмином.
В кабмине добавили, что исключение, как и в этом году, будет сделано для объектов чрезвычайно высокого и высокого риска, а также проверок, которые проводятся контрольными органами на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.
"К объектам чрезвычайно высокого и высокого рисков относятся социальные, промышленные объекты, отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере", - пояснили в кабмине.
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