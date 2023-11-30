https://ria.ru/20231130/meditsina-1913006077.html

Эксперты рассказали о новых вызовах для России в медицине

Эксперты рассказали о новых вызовах для России в медицине - РИА Новости, 30.11.2023

Эксперты рассказали о новых вызовах для России в медицине

Новые вызовы в области здравоохранения требуют корректировки регуляторных норм для облегчения вывода новых перспективных препаратов на рынок, считают российские РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T19:23

2023-11-30T19:23

2023-11-30T19:23

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

брикс

мария воронцова

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СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Новые вызовы в области здравоохранения требуют корректировки регуляторных норм для облегчения вывода новых перспективных препаратов на рынок, считают российские специалисты. Речь об этом шла в четверг на заседании рабочей группы по нормативному и правовому регулированию и биоэтике в сфере генетических технологий, прошедшем в рамках III Конгресса молодых учёных. Сегодня происходит трансформация технологий, связанная с внедрением новых подходов в клиническую практику, но существующий регуляторный уровень в здравоохранении соответствует предыдущему, классическому уровню развития медицины, отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Фактически мы сегодня пошли по пути формирования уникальных подходов к лечению пациента. Первое — это подходы к лабораторной диагностике, это новые тесты, которые пока еще не имеют, так скажем, большой выборки, и не прошли полностью все "сито" по специфичности и многое другое, но, тем не менее, мы видим, что их внедряют… И это стало возможным, мы это в регуляторику занесли", - сказал он. Второй блок связан с внедрением радиофармацевтических препаратов, добавил Мурашко. "Для того, чтобы в этом отношении двигаться быстро, мы фактически создаем новое регуляторное поле. И сегодня наша страна, имеющая колоссальные компетенции по изготовлению изотопов и многое другое, получила мощный рывок: фактически больше 40% рынка изотопов в странах БРИКС и в целом в мире - это экспортные поставки из России", - сказал Мурашко. По его словам, есть и блок, связанный с клеточными технологиями. "Все это задаёт фактически новый аспект - все, что касается надлежащей практики, клинической, лабораторной практики, фармаконадзора, - это сегодня урегулировано. Но нужно понимать, что те, кто задаёт правила, в том числе международные правила, они в определённой степени работают в конкурентном рынке и пытаются конкурентов в определённой степени сдерживать", - пояснил министр. Для выхода на зарубежные рынки надо преодолеть регуляторное "сито", отметил Мурашко. "Каждая страна, особенно это стало видно в период ковида, начала очень сильно задумываться о регуляторных практиках и создавать всевозможные практики, быстрые и ускоренные процедуры доступа, но при этом повышая уровень безопасности", - добавил министр. В условиях новых вызовов, чтобы добиться новых результатов в здравоохранении, например, в увеличении ожидаемой продолжительности жизни, "мы должны смотреть более широко" на регуляторные вопросы, отметил Мурашко. И поэтому надо, в частности, готовить к этому специалистов в области регуляторной практики, подчеркнул министр. Ускоренное внедрение новых препаратов "вызывает вопросы - что этично, что не этично в смысле, стоит ли препарат дополнительно испытать или побыстрее вывести на рынок", отметила член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. "Более того, препараты для орфанных заболеваний не укладываются в нормы стандартных клинических исследований, которые на сегодня приняты, просто потому, что невозможно набрать те когорты, которые сегодня приняты золотыми стандартами", - добавила она. В качестве примера Воронцова привела миодистрофию Дюшенна - наследственное нервно-мышечное заболевание. В этих случаях невозможно набрать миллионы пациентов для испытаний препаратов, пояснила она.

https://ria.ru/20231114/onkologiya-1909351241.html

https://ria.ru/20231130/botoks-1912875588.html

https://ria.ru/20231130/progress-1912896436.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, брикс, мария воронцова