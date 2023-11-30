https://ria.ru/20231130/mariupol-1912971584.html
Боевик "Азова"* получил 24 года за убийство жительницы Мариуполя
Боевик "Азова"* получил 24 года за убийство жительницы Мариуполя - РИА Новости, 30.11.2023
Боевик "Азова"* получил 24 года за убийство жительницы Мариуполя
Верховный суд приговорил к 24 годам лишения свободы боевика "Азова"*, застрелившего в Мариуполе мирную жительницу, сообщили в прокуратуре ДНР. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:27
2023-11-30T17:27
2023-11-30T17:28
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Верховный суд приговорил к 24 годам лишения свободы боевика "Азова"*, застрелившего в Мариуполе мирную жительницу, сообщили в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего дальномерщика зенитной установки зенитного ракетного дивизиона отдельного отряда специального назначения "Азов"* Национальной гвардии Украины Максима Рожевецкого. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Рожевецкого к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде было установлено, что в марте 2022 года Рожевецкий находился на боевой позиции на лестничном марше многоквартирного дома по проспекту Металлургов в Мариуполе. Заметив идущую по проспекту женщину, он расстрелял ее из автомата. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Рожевецкий был признан виновным по пунктам "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти"), а также части 1 ст. 356 УК РФ ("жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории"), уточнили в прокуратуре.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231130/mariupol-1912877807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Боевик "Азова"* получил 24 года за убийство жительницы Мариуполя
Суд приговорил боевика "Азова", застрелившего жительницу Мариуполя, к 24 годам