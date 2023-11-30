https://ria.ru/20231130/maksakova-1912843921.html

Певицу Максакову* вновь оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Певицу Максакову* вновь оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 30.11.2023

Певицу Максакову* вновь оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Пресненский суд Москвы в четверг снова оштрафовал оперную певицу Марию Максакову*, теперь на 40 тысяч тысяч рублей, за отсутствие плашки иностранного агента в... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:24

2023-11-30T11:24

2023-11-30T11:32

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг снова оштрафовал оперную певицу Марию Максакову*, теперь на 40 тысяч тысяч рублей, за отсутствие плашки иностранного агента в постах в соцсетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Максакова-Игенбергс Мария Петровна* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Девятого ноября суд уже оштрафовал Максакову* на 50 тысяч рублей по такой же статье. Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

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мария максакова, украина, россия, в мире, новости шоу-бизнеса, новости культуры, музыка