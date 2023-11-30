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Певицу Максакову* вновь оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 30.11.2023
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Шоубиз
 
11:24 30.11.2023 (обновлено: 11:32 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/maksakova-1912843921.html
Певицу Максакову* вновь оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Певицу Максакову* вновь оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 30.11.2023
Певицу Максакову* вновь оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Пресненский суд Москвы в четверг снова оштрафовал оперную певицу Марию Максакову*, теперь на 40 тысяч тысяч рублей, за отсутствие плашки иностранного агента в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:24
2023-11-30T11:32
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг снова оштрафовал оперную певицу Марию Максакову*, теперь на 40 тысяч тысяч рублей, за отсутствие плашки иностранного агента в постах в соцсетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Максакова-Игенбергс Мария Петровна* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Девятого ноября суд уже оштрафовал Максакову* на 50 тысяч рублей по такой же статье. Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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мария максакова, украина, россия, в мире, новости шоу-бизнеса, новости культуры, музыка
Мария Максакова, Украина, Россия, В мире, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Новости культуры, Музыка
Певицу Максакову* вновь оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Певицу Максакову оштрафовали на 40 тысяч руб за отсутствие маркировки иноагента

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкОперная певица Мария Максакова*
Оперная певица Мария Максакова* - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Оперная певица Мария Максакова*. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг снова оштрафовал оперную певицу Марию Максакову*, теперь на 40 тысяч тысяч рублей, за отсутствие плашки иностранного агента в постах в соцсетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Максакова-Игенбергс Мария Петровна* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Девятого ноября суд уже оштрафовал Максакову* на 50 тысяч рублей по такой же статье.
Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
Марат Гельман* - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Галеристу Гельману* грозит штраф за неуказание статуса иноагента
23 ноября, 13:33
 
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