Рейтинг@Mail.ru
Принимать обращения на прямую линию будут Народный Фронт и редакторы с ТВ - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/liniya-1912867689.html
Принимать обращения на прямую линию будут Народный Фронт и редакторы с ТВ
Принимать обращения на прямую линию будут Народный Фронт и редакторы с ТВ - РИА Новости, 30.11.2023
Принимать обращения на прямую линию будут Народный Фронт и редакторы с ТВ
Принимать обращения граждан на "Прямую линию" с президентом будет объединенная редакция телефонистов Народного Фронта и редакторов телеканалов, сообщил... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:27
2023-11-30T12:27
политика
общероссийский народный фронт
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
большая пресс-конференция владимира путина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739227263_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_ef570775267067ffa45a7ceb471ee81d.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Принимать обращения граждан на "Прямую линию" с президентом будет объединенная редакция телефонистов Народного Фронта и редакторов телеканалов, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. "В этом году работа Народного Фронта выйдет на новый качественный уровень. Здесь, на Мосфильмовской, 40 в этом помещении будет сидеть объединенная редакция редакторов телеканалов, телефонистов Народного Фронта и нашего актива", - сказал он журналистам. Все они будут принимать и обрабатывать обращения, поступающие на "Прямую линию" с президентом, отметил Кузнецов. "Несколько дней идет тренировка, идет обучение. Мы учимся работать единой большой командой", - рассказал он. Позвонить на "прямую линию" можно по телефону 8-800-200-40-40, добавил он.
https://ria.ru/20231130/putin-1912853993.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739227263_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5e9895efbf6800d68d602cd4329a1dc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, общероссийский народный фронт, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, большая пресс-конференция владимира путина
Политика, Общероссийский народный фронт, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, Большая пресс-конференция Владимира Путина
Принимать обращения на прямую линию будут Народный Фронт и редакторы с ТВ

Народный Фронт поможет телередакторам в приеме обращений на прямую линию Путина

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкРабота колл-центра во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Работа колл-центра во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Работа колл-центра во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Принимать обращения граждан на "Прямую линию" с президентом будет объединенная редакция телефонистов Народного Фронта и редакторов телеканалов, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
"В этом году работа Народного Фронта выйдет на новый качественный уровень. Здесь, на Мосфильмовской, 40 в этом помещении будет сидеть объединенная редакция редакторов телеканалов, телефонистов Народного Фронта и нашего актива", - сказал он журналистам. Все они будут принимать и обрабатывать обращения, поступающие на "Прямую линию" с президентом, отметил Кузнецов.
"Несколько дней идет тренировка, идет обучение. Мы учимся работать единой большой командой", - рассказал он.
Позвонить на "прямую линию" можно по телефону 8-800-200-40-40, добавил он.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря
Вчера, 11:56
 
ПолитикаОбщероссийский народный фронтВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром ПутинымБольшая пресс-конференция Владимира Путина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала