https://ria.ru/20231130/liniya-1912867689.html
Принимать обращения на прямую линию будут Народный Фронт и редакторы с ТВ
Принимать обращения на прямую линию будут Народный Фронт и редакторы с ТВ - РИА Новости, 30.11.2023
Принимать обращения на прямую линию будут Народный Фронт и редакторы с ТВ
Принимать обращения граждан на "Прямую линию" с президентом будет объединенная редакция телефонистов Народного Фронта и редакторов телеканалов, сообщил... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:27
2023-11-30T12:27
2023-11-30T12:27
политика
общероссийский народный фронт
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
большая пресс-конференция владимира путина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739227263_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_ef570775267067ffa45a7ceb471ee81d.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Принимать обращения граждан на "Прямую линию" с президентом будет объединенная редакция телефонистов Народного Фронта и редакторов телеканалов, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. "В этом году работа Народного Фронта выйдет на новый качественный уровень. Здесь, на Мосфильмовской, 40 в этом помещении будет сидеть объединенная редакция редакторов телеканалов, телефонистов Народного Фронта и нашего актива", - сказал он журналистам. Все они будут принимать и обрабатывать обращения, поступающие на "Прямую линию" с президентом, отметил Кузнецов. "Несколько дней идет тренировка, идет обучение. Мы учимся работать единой большой командой", - рассказал он. Позвонить на "прямую линию" можно по телефону 8-800-200-40-40, добавил он.
https://ria.ru/20231130/putin-1912853993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, общероссийский народный фронт, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, большая пресс-конференция владимира путина
Политика, Общероссийский народный фронт, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, Большая пресс-конференция Владимира Путина
Принимать обращения на прямую линию будут Народный Фронт и редакторы с ТВ
Народный Фронт поможет телередакторам в приеме обращений на прямую линию Путина
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Принимать обращения граждан на "Прямую линию" с президентом будет объединенная редакция телефонистов Народного Фронта и редакторов телеканалов, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
"В этом году работа Народного Фронта выйдет на новый качественный уровень. Здесь, на Мосфильмовской, 40 в этом помещении будет сидеть объединенная редакция редакторов телеканалов, телефонистов Народного Фронта и нашего актива", - сказал он журналистам. Все они будут принимать и обрабатывать обращения, поступающие на "Прямую линию" с президентом, отметил Кузнецов.
"Несколько дней идет тренировка, идет обучение. Мы учимся работать единой большой командой", - рассказал он.
Позвонить на "прямую линию" можно по телефону 8-800-200-40-40, добавил он.
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря