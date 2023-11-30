https://ria.ru/20231130/liniya-1912867689.html

Принимать обращения на прямую линию будут Народный Фронт и редакторы с ТВ

Принимать обращения на прямую линию будут Народный Фронт и редакторы с ТВ - РИА Новости, 30.11.2023

Принимать обращения на прямую линию будут Народный Фронт и редакторы с ТВ

Принимать обращения граждан на "Прямую линию" с президентом будет объединенная редакция телефонистов Народного Фронта и редакторов телеканалов, сообщил... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:27

2023-11-30T12:27

2023-11-30T12:27

политика

общероссийский народный фронт

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

большая пресс-конференция владимира путина

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Принимать обращения граждан на "Прямую линию" с президентом будет объединенная редакция телефонистов Народного Фронта и редакторов телеканалов, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. "В этом году работа Народного Фронта выйдет на новый качественный уровень. Здесь, на Мосфильмовской, 40 в этом помещении будет сидеть объединенная редакция редакторов телеканалов, телефонистов Народного Фронта и нашего актива", - сказал он журналистам. Все они будут принимать и обрабатывать обращения, поступающие на "Прямую линию" с президентом, отметил Кузнецов. "Несколько дней идет тренировка, идет обучение. Мы учимся работать единой большой командой", - рассказал он. Позвонить на "прямую линию" можно по телефону 8-800-200-40-40, добавил он.

https://ria.ru/20231130/putin-1912853993.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, общероссийский народный фронт, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, большая пресс-конференция владимира путина