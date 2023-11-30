https://ria.ru/20231130/lgoty-1912976547.html
Нижегородский парламент продлил льготы по ЖКХ и транспортному налогу
Нижегородский парламент продлил льготы по ЖКХ и транспортному налогу - РИА Новости, 30.11.2023
Нижегородский парламент продлил льготы по ЖКХ и транспортному налогу
Льготы по капремонту для отдельных категорий граждан старше 70 лет и 80 лет в Нижегородской области стали бессрочными, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:40
2023-11-30T17:40
2023-11-30T17:40
нижегородская область
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906874718_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6dbfa0e330704ddc414384c741e36550.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Льготы по капремонту для отдельных категорий граждан старше 70 лет и 80 лет в Нижегородской области стали бессрочными, сообщает пресс-служба регионального парламента. Соответствующие изменения в областной закон о мерах соцподдержки при уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах депутаты законодательного собрания региона приняли в двух чтениях на заседании в четверг. "Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и 80 лет, а также данным лицам, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста или неработающих инвалидов I и II группы, стало бессрочным. Ранее срок действия этой нормы регулярно продлевался, в действующей редакции закона он был ограничен 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении. Размер компенсации для достигших 70 лет составляет 50% от оплаты капитального ремонта в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения для тех, кому исполнилось 80 лет – 100%. Компенсация выплачивается за счет средств федерального и областного бюджетов. "Поддержать самые социально незащищенные категории граждан – пожилых людей и инвалидов – важнейшая задача. За эти годы закон доказал свою эффективность. Действие льготы регулярно продлевалось, сейчас ее получают 63400 человек. Поэтому логичным шагом стало бессрочное установление данной меры поддержки", - цитирует пресс-служба слова председателя законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина. Кроме того, депутаты регионального парламента внесли изменения в областной закон "О транспортном налоге", продлив на 2023 год действие льготы по оплате транспортного налога участникам специальной военной операции. "Их освобождают от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с., на мотоциклы с мощностью двигателя до 36 л.с. и моторные лодки с мощностью двигателя до 30 л.с.", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231130/remont-1912880366.html
https://ria.ru/20231129/it-otrasl-1912696092.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906874718_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9031086596b81748baff8be839aa8bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Льготы по капремонту для отдельных категорий граждан старше 70 лет и 80 лет в Нижегородской области стали бессрочными, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Соответствующие изменения в областной закон о мерах соцподдержки при уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах депутаты законодательного собрания региона приняли в двух чтениях на заседании в четверг.
Нижегородская область получит более 1 млрд рублей на ремонт станции аэрации
"Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и 80 лет, а также данным лицам, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста или неработающих инвалидов I и II группы, стало бессрочным. Ранее срок действия этой нормы регулярно продлевался, в действующей редакции закона он был ограничен 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.
Размер компенсации для достигших 70 лет составляет 50% от оплаты капитального ремонта в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения для тех, кому исполнилось 80 лет – 100%. Компенсация выплачивается за счет средств федерального и областного бюджетов.
"Поддержать самые социально незащищенные категории граждан – пожилых людей и инвалидов – важнейшая задача. За эти годы закон доказал свою эффективность. Действие льготы регулярно продлевалось, сейчас ее получают 63400 человек. Поэтому логичным шагом стало бессрочное установление данной меры поддержки", - цитирует пресс-служба слова председателя законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина
.
Кроме того, депутаты регионального парламента внесли изменения в областной закон "О транспортном налоге", продлив на 2023 год действие льготы по оплате транспортного налога участникам специальной военной операции. "Их освобождают от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с., на мотоциклы с мощностью двигателя до 36 л.с. и моторные лодки с мощностью двигателя до 30 л.с.", - отмечается в сообщении.
Нижегородская область вводит новую меру поддержки ИТ-отрасли