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Лавров обсудил с Дадичем проблемы ОБСЕ - РИА Новости, 30.11.2023
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23:58 30.11.2023 (обновлено: 23:59 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/lavrov-1913042957.html
Лавров обсудил с Дадичем проблемы ОБСЕ
Лавров обсудил с Дадичем проблемы ОБСЕ - РИА Новости, 30.11.2023
Лавров обсудил с Дадичем проблемы ОБСЕ
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич на полях совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T23:58
2023-11-30T23:59
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россия
ивица дачич
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БЕЛГРАД, 30 ноя - РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич на полях совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проблемы организации и двусторонние отношения, заявило сербское внешнеполитическое ведомство. Глава МИД РФ принимает участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье 30 ноября - 1 декабря. Последний раз он участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад – в декабре 2021 года в Стокгольме. "Наряду с рассмотрением вопросов двусторонних отношений, Дачич с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обменялись мнениями о вызовах и проблемах, с которыми сейчас сталкивается ОБСЕ, как и о возможностях по их преодолению, чтобы организация продолжила свою деятельность", - кратко сообщил сербский МИД. Лавров в четверг также встретился с главой МИД Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи и будущим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел и торговли Мальты Ианом Борчем и заявил им, что для выхода организации из кризиса нужен равноправный диалог. Одним из ключевых вопросов текущих дискуссий для участников ОБСЕ стал вопрос председательства в организации в 2024 году. Ранее Россия и Белоруссия отказались одобрить кандидатуру Эстонии, претендовавшей на этот пост. В понедельник посетивший Вену премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил журналистам, что его страна была бы готова стать председателем ОБСЕ в 2024 году, если кандидатуру Эстонии не согласуют.
https://ria.ru/20231130/lavrov-1913026702.html
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в мире, россия, ивица дачич, сергей лавров, обсе
В мире, Россия, Ивица Дачич, Сергей Лавров, ОБСЕ
Лавров обсудил с Дадичем проблемы ОБСЕ

Лавров обсудил с Дадичем на полях СМИД ОБСЕ проблемы организации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Сергей Лавров. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 ноя - РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич на полях совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проблемы организации и двусторонние отношения, заявило сербское внешнеполитическое ведомство.
Глава МИД РФ принимает участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье 30 ноября - 1 декабря. Последний раз он участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад – в декабре 2021 года в Стокгольме.
Сергей Лавров и Буяр Османи
Лавров заявил председателю ОБСЕ о необходимости равноправного диалога
Вчера, 21:22
"Наряду с рассмотрением вопросов двусторонних отношений, Дачич с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обменялись мнениями о вызовах и проблемах, с которыми сейчас сталкивается ОБСЕ, как и о возможностях по их преодолению, чтобы организация продолжила свою деятельность", - кратко сообщил сербский МИД.
Лавров в четверг также встретился с главой МИД Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи и будущим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел и торговли Мальты Ианом Борчем и заявил им, что для выхода организации из кризиса нужен равноправный диалог.
Одним из ключевых вопросов текущих дискуссий для участников ОБСЕ стал вопрос председательства в организации в 2024 году. Ранее Россия и Белоруссия отказались одобрить кандидатуру Эстонии, претендовавшей на этот пост. В понедельник посетивший Вену премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил журналистам, что его страна была бы готова стать председателем ОБСЕ в 2024 году, если кандидатуру Эстонии не согласуют.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Захарова назвала приезд Лаврова в Скопье шансом ОБСЕ не свалиться в пике
Вчера, 17:54
 
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