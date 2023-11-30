Лавров обсудил с Дадичем проблемы ОБСЕ
Лавров обсудил с Дадичем на полях СМИД ОБСЕ проблемы организации
Сергей Лавров. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 ноя - РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич на полях совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проблемы организации и двусторонние отношения, заявило сербское внешнеполитическое ведомство.
Глава МИД РФ принимает участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье 30 ноября - 1 декабря. Последний раз он участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад – в декабре 2021 года в Стокгольме.
"Наряду с рассмотрением вопросов двусторонних отношений, Дачич с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обменялись мнениями о вызовах и проблемах, с которыми сейчас сталкивается ОБСЕ, как и о возможностях по их преодолению, чтобы организация продолжила свою деятельность", - кратко сообщил сербский МИД.
Лавров в четверг также встретился с главой МИД Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи и будущим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел и торговли Мальты Ианом Борчем и заявил им, что для выхода организации из кризиса нужен равноправный диалог.
Одним из ключевых вопросов текущих дискуссий для участников ОБСЕ стал вопрос председательства в организации в 2024 году. Ранее Россия и Белоруссия отказались одобрить кандидатуру Эстонии, претендовавшей на этот пост. В понедельник посетивший Вену премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил журналистам, что его страна была бы готова стать председателем ОБСЕ в 2024 году, если кандидатуру Эстонии не согласуют.