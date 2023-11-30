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Захарова назвала приезд Лаврова в Скопье шансом ОБСЕ не свалиться в пике - РИА Новости, 30.11.2023
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17:54 30.11.2023 (обновлено: 18:02 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/lavrov-1912981107.html
Захарова назвала приезд Лаврова в Скопье шансом ОБСЕ не свалиться в пике
Захарова назвала приезд Лаврова в Скопье шансом ОБСЕ не свалиться в пике - РИА Новости, 30.11.2023
Захарова назвала приезд Лаврова в Скопье шансом ОБСЕ не свалиться в пике
Москва не видит смысла считать "дипломатической победой" присутствие главы МИД РФ Сергея Лаврова на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, это шанс для... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:54
2023-11-30T18:02
скопье
россия
обсе
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва не видит смысла считать "дипломатической победой" присутствие главы МИД РФ Сергея Лаврова на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, это шанс для организации, чтобы "не свалиться в пике", заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24"."Это так квалифицировать вообще не имеет никакого смысла. Это тот шанс, который ОБСЕ получила для того, чтобы полностью не свалиться в пике", - сказала Захарова, отвечая на вопрос, можно ли считать "дипломатической победой" присутствие Лаврова в Скопье.Она напомнила прошлогоднее председательство Польши в ОБСЕ, когда российская делегация была заблокирована для участия.
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скопье
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скопье, россия, обсе, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Скопье, Россия, ОБСЕ, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала приезд Лаврова в Скопье шансом ОБСЕ не свалиться в пике

Захарова назвала присутствие Лаврова в Скопье шансом ОБСЕ не свалиться в пике

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва не видит смысла считать "дипломатической победой" присутствие главы МИД РФ Сергея Лаврова на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, это шанс для организации, чтобы "не свалиться в пике", заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
"Это так квалифицировать вообще не имеет никакого смысла. Это тот шанс, который ОБСЕ получила для того, чтобы полностью не свалиться в пике", - сказала Захарова, отвечая на вопрос, можно ли считать "дипломатической победой" присутствие Лаврова в Скопье.
Она напомнила прошлогоднее председательство Польши в ОБСЕ, когда российская делегация была заблокирована для участия.
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СкопьеРоссияОБСЕСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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