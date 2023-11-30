https://ria.ru/20231130/lavrov-1912981107.html

Захарова назвала приезд Лаврова в Скопье шансом ОБСЕ не свалиться в пике

Захарова назвала приезд Лаврова в Скопье шансом ОБСЕ не свалиться в пике - РИА Новости, 30.11.2023

Захарова назвала приезд Лаврова в Скопье шансом ОБСЕ не свалиться в пике

Москва не видит смысла считать "дипломатической победой" присутствие главы МИД РФ Сергея Лаврова на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, это шанс для... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:54

2023-11-30T17:54

2023-11-30T18:02

скопье

россия

обсе

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва не видит смысла считать "дипломатической победой" присутствие главы МИД РФ Сергея Лаврова на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, это шанс для организации, чтобы "не свалиться в пике", заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24"."Это так квалифицировать вообще не имеет никакого смысла. Это тот шанс, который ОБСЕ получила для того, чтобы полностью не свалиться в пике", - сказала Захарова, отвечая на вопрос, можно ли считать "дипломатической победой" присутствие Лаврова в Скопье.Она напомнила прошлогоднее председательство Польши в ОБСЕ, когда российская делегация была заблокирована для участия.

https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html

скопье

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

скопье, россия, обсе, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)