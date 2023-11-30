https://ria.ru/20231130/lavrov-1912919974.html

Лавров пообщался на ногах с главой МИД Австрии в Скопье

Лавров пообщался на ногах с главой МИД Австрии в Скопье - РИА Новости, 30.11.2023

Лавров пообщался на ногах с главой МИД Австрии в Скопье

Глава МИД РФ Сергей Лавров пообщался "на ногах" с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом в Скопье, следует из фото, опубликованного... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:50

2023-11-30T14:50

2023-11-30T14:50

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пообщался "на ногах" с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом в Скопье, следует из фото, опубликованного официальным представителем российского дипведомства Марией Захаровой. Министры встретились на полях заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в столице Северной Македонии 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации. Лавров ранее сообщал, что есть несколько просьб о встречах, в том числе от западных представителей, на полях СМИД ОБСЕ. Однако он не сообщил, с кем именно, но подчеркнул, что российская сторона встретится со всеми. Министр прибыл в Скопье накануне вечером. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Предыдущий визит главы МИД РФ в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

https://ria.ru/20231118/mechta-1910162288.html

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в мире, россия, скопье, европа, сергей лавров, александер шалленберг, обсе