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Лавров пообщался на ногах с главой МИД Австрии в Скопье - РИА Новости, 30.11.2023
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14:50 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/lavrov-1912919974.html
Лавров пообщался на ногах с главой МИД Австрии в Скопье
Лавров пообщался на ногах с главой МИД Австрии в Скопье - РИА Новости, 30.11.2023
Лавров пообщался на ногах с главой МИД Австрии в Скопье
Глава МИД РФ Сергей Лавров пообщался "на ногах" с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом в Скопье, следует из фото, опубликованного... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:50
2023-11-30T14:50
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обсе
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пообщался "на ногах" с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом в Скопье, следует из фото, опубликованного официальным представителем российского дипведомства Марией Захаровой. Министры встретились на полях заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в столице Северной Македонии 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации. Лавров ранее сообщал, что есть несколько просьб о встречах, в том числе от западных представителей, на полях СМИД ОБСЕ. Однако он не сообщил, с кем именно, но подчеркнул, что российская сторона встретится со всеми. Министр прибыл в Скопье накануне вечером. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Предыдущий визит главы МИД РФ в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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в мире, россия, скопье, европа, сергей лавров, александер шалленберг, обсе
В мире, Россия, Скопье, Европа, Сергей Лавров, Александер Шалленберг, ОБСЕ
Лавров пообщался на ногах с главой МИД Австрии в Скопье

Лавров пообщался на ногах с главой МИД Австрии Шалленбергом в Скопье

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров и Александр Шалленберг
Сергей Лавров и Александр Шалленберг - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Сергей Лавров и Александр Шалленберг. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пообщался "на ногах" с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом в Скопье, следует из фото, опубликованного официальным представителем российского дипведомства Марией Захаровой.
Министры встретились на полях заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в столице Северной Македонии 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации.
Лавров ранее сообщал, что есть несколько просьб о встречах, в том числе от западных представителей, на полях СМИД ОБСЕ. Однако он не сообщил, с кем именно, но подчеркнул, что российская сторона встретится со всеми.
Министр прибыл в Скопье накануне вечером. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Предыдущий визит главы МИД РФ в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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