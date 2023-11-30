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Лавров начал встречу с главой МИД Армении - РИА Новости, 30.11.2023
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13:55 30.11.2023 (обновлено: 15:13 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/lavrov-1912901572.html
Лавров начал встречу с главой МИД Армении
Лавров начал встречу с главой МИД Армении - РИА Новости, 30.11.2023
Лавров начал встречу с главой МИД Армении
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном на полях заседания совета министров иностранных дел Организации по... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:55
2023-11-30T15:13
в мире
скопье
обсе
сергей лавров
арарат мирзоян
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СКОПЬЕ, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном на полях заседания совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье. Как передает корреспондент РИА Новости, встреча проходит в закрытом для прессы формате.В пресс-службе МИД Армении, в свою очередь, заявили, что в ходе встречи "Мирзоян в очередной раз ознакомил российскую сторону с позицией Армении, касающейся шагов и политики РФ относительно двусторонней и региональной повестки".Ранее в четверг Мирзоян также в Скопье провел встречу со специальным представителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной. Он назвал встречу "хорошей", рассказав, что обсуждались вопросы партнерства Еревана с альянсом.СМИД ОБСЕ проходит в спортцентре "Борис Трайковский" в Скопье и подразумевает три пленарных заседания. Визит в столицу Северной Македонии стал для Лаврова первой с начала полномасштабного конфликта на Украине поездкой в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Его участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ спровоцировало бойкот мероприятия со стороны глав МИД Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.Само заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ, в которую входят 57 стран, проходит 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации.
https://ria.ru/20231123/otnosheniya-1911327566.html
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в мире, скопье, обсе, сергей лавров, арарат мирзоян
В мире, Скопье, ОБСЕ, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян
Лавров начал встречу с главой МИД Армении

Лавров на полях СМИД ОБСЕ проводит встречу с главой МИД Армении Мирзояном

© Фото : МИД России/TelegramВстреча глав МИД России и Армении в Скопье. 30 ноября 2023
Встреча глав МИД России и Армении в Скопье. 30 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : МИД России/Telegram
Встреча глав МИД России и Армении в Скопье. 30 ноября 2023
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СКОПЬЕ, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном на полях заседания совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье.
Как передает корреспондент РИА Новости, встреча проходит в закрытом для прессы формате.
В пресс-службе МИД Армении, в свою очередь, заявили, что в ходе встречи "Мирзоян в очередной раз ознакомил российскую сторону с позицией Армении, касающейся шагов и политики РФ относительно двусторонней и региональной повестки".
Ранее в четверг Мирзоян также в Скопье провел встречу со специальным представителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной. Он назвал встречу "хорошей", рассказав, что обсуждались вопросы партнерства Еревана с альянсом.
СМИД ОБСЕ проходит в спортцентре "Борис Трайковский" в Скопье и подразумевает три пленарных заседания. Визит в столицу Северной Македонии стал для Лаврова первой с начала полномасштабного конфликта на Украине поездкой в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Его участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ спровоцировало бойкот мероприятия со стороны глав МИД Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.
Само заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ, в которую входят 57 стран, проходит 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации.
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В миреСкопьеОБСЕСергей ЛавровАрарат Мирзоян
 
 
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