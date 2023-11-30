https://ria.ru/20231130/lavrov-1912901572.html

Лавров начал встречу с главой МИД Армении

Лавров начал встречу с главой МИД Армении - РИА Новости, 30.11.2023

Лавров начал встречу с главой МИД Армении

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном на полях заседания совета министров иностранных дел Организации по... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:55

2023-11-30T13:55

2023-11-30T15:13

в мире

скопье

обсе

сергей лавров

арарат мирзоян

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СКОПЬЕ, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном на полях заседания совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье. Как передает корреспондент РИА Новости, встреча проходит в закрытом для прессы формате.В пресс-службе МИД Армении, в свою очередь, заявили, что в ходе встречи "Мирзоян в очередной раз ознакомил российскую сторону с позицией Армении, касающейся шагов и политики РФ относительно двусторонней и региональной повестки".Ранее в четверг Мирзоян также в Скопье провел встречу со специальным представителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной. Он назвал встречу "хорошей", рассказав, что обсуждались вопросы партнерства Еревана с альянсом.СМИД ОБСЕ проходит в спортцентре "Борис Трайковский" в Скопье и подразумевает три пленарных заседания. Визит в столицу Северной Македонии стал для Лаврова первой с начала полномасштабного конфликта на Украине поездкой в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Его участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ спровоцировало бойкот мероприятия со стороны глав МИД Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.Само заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ, в которую входят 57 стран, проходит 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации.

https://ria.ru/20231123/otnosheniya-1911327566.html

скопье

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в мире, скопье, обсе, сергей лавров, арарат мирзоян