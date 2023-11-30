https://ria.ru/20231130/lavrov-1912857958.html

В Кремле прокомментировали участие Лаврова в СМИД ОБСЕ

В Кремле прокомментировали участие Лаврова в СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 30.11.2023

В Кремле прокомментировали участие Лаврова в СМИД ОБСЕ

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова ожидает весьма насыщенная работа и напряженный график в рамках проведения заседания глав МИД ОБСЕ в Скопье,... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:05

2023-11-30T12:05

2023-11-30T12:17

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

скопье

обсе

в мире

сергей лавров

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министра иностранных дел России Сергея Лаврова ожидает весьма насыщенная работа и напряженный график в рамках проведения заседания глав МИД ОБСЕ в Скопье, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Да, там на полях мои коллеги из МИДа все это (встречи министра – ред.) будут или по факту сообщать, или анонсировать, если посчитают это необходимым. Но то, что там действительно ожидает министра весьма насыщенная работа, очень напряженный график в различных встречах – это да, это можем подтвердить",- ответил Песков на вопрос, с кем собирается встретиться Лавров на саммите ОБСЕ.В столице Северной Македонии министр примет участие в заседании глав МИД ОБСЕ.Поездка в Скопье стала для Лаврова первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Предыдущий визит главы МИД РФ в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Поездки в Женеву и Белград – в марте и июне 2022 года - не состоялись, поскольку европейские страны закрыли воздушное пространство для российской авиации.

https://ria.ru/20231130/obse-1912829625.html

скопье

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, скопье, обсе, в мире, сергей лавров, дмитрий песков, россия