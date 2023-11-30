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Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 30.11.2023
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01:08 30.11.2023 (обновлено: 10:30 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/lavrov-1912784219.html
Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ
Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 30.11.2023
Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Скопье для участия во встрече глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ),... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T01:08
2023-11-30T10:30
в мире
северная македония
европа
обсе
сергей лавров
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СКОПЬЕ, 30 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Скопье для участия во встрече глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает корреспондент РИА Новости.Самолет Лаврова прилетел в Северную Македонию через Грецию. Изначально предполагалось, что он полетит через Болгарию, выдавшую разрешение. Но, как пояснили РИА Новости в МИД, это решение не распространяется на представителя министерства Марию Захарову.Этот поездка в Европу стала для Лаврова первой с начала спецоперации на Украине, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию.Последний раз Лавров был в Европе 21 января 2022 года. Тогда он посетил Женеву, где провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Поездки в Швейцарию и Сербию — в марте и июне 2022 года — не состоялись, поскольку европейские страны закрыли воздушное пространство для российской авиации.Кроме того, министр не присутствовал и на прошлогоднем заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ: тогда в организации председательствовала Польша, которая отказала Лаврову в участии во встрече, состоявшейся в Лодзи 1-2 декабря.На встрече в Скопье у главы дипведомства могут состоятся двусторонние и многосторонние контакты. По словам Лаврова, такие запросы поступили, но в МИД не уточнили, с кем именно.На самом заседании СМИД ОБСЕ министры, как ожидается, обсудят, кто станет следующим председателем, а также оценят ситуацию в сфере безопасности.
https://ria.ru/20231129/obse-1912597293.html
https://ria.ru/20231129/obse-1912593277.html
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в мире, северная македония, европа, обсе, сергей лавров
В мире, Северная Македония, Европа, ОБСЕ, Сергей Лавров
Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ

Лавров прибыл в Северную Македонию для участия впервые за два года в СМИД ОБСЕ

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию. 30 ноября 2023
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию. 30 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию. 30 ноября 2023
Читать ria.ru в
СКОПЬЕ, 30 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Скопье для участия во встрече глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает корреспондент РИА Новости.
Самолет Лаврова прилетел в Северную Македонию через Грецию. Изначально предполагалось, что он полетит через Болгарию, выдавшую разрешение. Но, как пояснили РИА Новости в МИД, это решение не распространяется на представителя министерства Марию Захарову.
Этот поездка в Европу стала для Лаврова первой с начала спецоперации на Украине, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию.
Последний раз Лавров был в Европе 21 января 2022 года. Тогда он посетил Женеву, где провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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Поездки в Швейцарию и Сербию — в марте и июне 2022 года — не состоялись, поскольку европейские страны закрыли воздушное пространство для российской авиации.
Кроме того, министр не присутствовал и на прошлогоднем заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ: тогда в организации председательствовала Польша, которая отказала Лаврову в участии во встрече, состоявшейся в Лодзи 1-2 декабря.
На встрече в Скопье у главы дипведомства могут состоятся двусторонние и многосторонние контакты. По словам Лаврова, такие запросы поступили, но в МИД не уточнили, с кем именно.
На самом заседании СМИД ОБСЕ министры, как ожидается, обсудят, кто станет следующим председателем, а также оценят ситуацию в сфере безопасности.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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В миреСеверная МакедонияЕвропаОБСЕСергей Лавров
 
 
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