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СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ - РИА Новости, 30.11.2023
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Религия
 
10:32 30.11.2023 (обновлено: 10:49 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/lavra-1912827244.html
СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ
СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ - РИА Новости, 30.11.2023
СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ
Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в Почаевскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило украинское издание... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:32
2023-11-30T10:49
религия
украина
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в Почаевскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило украинское издание "Левый берег" в Telegram-канале. "СБУ наведалась с обысками в Почаевскую лавру, которая принадлежит УПЦ. По данным источников, предварительная причина визита – распространение российской идеологии представителями лавры", - говорится в сообщении "Левого берега". СБУ 4 ноября сообщила, что с февраля 2022 года возбудила уголовные дела против 70 священников УПЦ, 16 из попавших под следствие - митрополиты. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231130/sobor-1912809998.html
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украина, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ

"Левый берег": СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Свято-Успенской Почаевской Лавре УПЦ
Сотрудники СБУ в Свято-Успенской Почаевской Лавре УПЦ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Свято-Успенской Почаевской Лавре УПЦ
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в Почаевскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило украинское издание "Левый берег" в Telegram-канале.
«
"СБУ наведалась с обысками в Почаевскую лавру, которая принадлежит УПЦ. По данным источников, предварительная причина визита – распространение российской идеологии представителями лавры", - говорится в сообщении "Левого берега".
СБУ 4 ноября сообщила, что с февраля 2022 года возбудила уголовные дела против 70 священников УПЦ, 16 из попавших под следствие - митрополиты.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Сотрудники полиции выселяют воспитанниц Кременецкого духовного училища на территории Свято-Николаевского кафедрального собора Украинской православной церкви в Тернопольской области. 30 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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