https://ria.ru/20231130/lavra-1912827244.html

СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ

СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ - РИА Новости, 30.11.2023

СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в Почаевскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило украинское издание... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:32

2023-11-30T10:32

2023-11-30T10:49

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украина

служба безопасности украины

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в Почаевскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило украинское издание "Левый берег" в Telegram-канале. "СБУ наведалась с обысками в Почаевскую лавру, которая принадлежит УПЦ. По данным источников, предварительная причина визита – распространение российской идеологии представителями лавры", - говорится в сообщении "Левого берега". СБУ 4 ноября сообщила, что с февраля 2022 года возбудила уголовные дела против 70 священников УПЦ, 16 из попавших под следствие - митрополиты. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231130/sobor-1912809998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь