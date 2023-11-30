СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ
"Левый берег": СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ
© Фото : СБУСотрудники СБУ в Свято-Успенской Почаевской Лавре УПЦ
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Свято-Успенской Почаевской Лавре УПЦ
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в Почаевскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило украинское издание "Левый берег" в Telegram-канале.
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"СБУ наведалась с обысками в Почаевскую лавру, которая принадлежит УПЦ. По данным источников, предварительная причина визита – распространение российской идеологии представителями лавры", - говорится в сообщении "Левого берега".
СБУ 4 ноября сообщила, что с февраля 2022 года возбудила уголовные дела против 70 священников УПЦ, 16 из попавших под следствие - митрополиты.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".