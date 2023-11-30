https://ria.ru/20231130/laos-1912937147.html
Посол в Лаосе рассказал об уважении к русскому языку в стране
Посол в Лаосе рассказал об уважении к русскому языку в стране - РИА Новости, 30.11.2023
Посол в Лаосе рассказал об уважении к русскому языку в стране
В Лаосе русский язык пользуется уважением, а лаосцы и россияне схожи по характеру, заявил посол РФ в Лаосской Народной Демократической Республики Владимир... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:43
2023-11-30T15:43
2023-11-30T15:43
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ВЬЕНТЬЯН, 30 ноя - РИА Новости. В Лаосе русский язык пользуется уважением, а лаосцы и россияне схожи по характеру, заявил посол РФ в Лаосской Народной Демократической Республики Владимир Калинин в интервью РИА Новости. "Сразу обращаешь внимание на подчёркнуто уважительное отношение к нашей стране и знание русского языка лаосцами – многочисленными выпускниками советских и российский вузов", - отметил Калинин, комментируя схожесть менталитетов россиян и лаосцев. Посол добавил, что как в России, так и в Лаосе люди "искренни, доброжелательны и отзывчивы". "У народа (Лаоса - ред.) особая ментальность: буддистская философия учит спокойно и с достоинством принимать все, что преподносит жизнь, и с пониманием относиться к слабостям других, а присущее лаосцам чувство юмора заставляет посмотреть под иным углом на многие жизненные ситуации и найти в каждой что-то позитивное", - подытожил дипломат.
https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903195603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лаос, россия, русский язык в мире
В мире, Лаос, Россия, Русский язык в мире
Посол в Лаосе рассказал об уважении к русскому языку в стране
Посол Калинин: русский язык в Лаосе пользуется уважением