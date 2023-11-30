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Посол в Лаосе рассказал об уважении к русскому языку в стране - РИА Новости, 30.11.2023
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15:43 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/laos-1912937147.html
Посол в Лаосе рассказал об уважении к русскому языку в стране
Посол в Лаосе рассказал об уважении к русскому языку в стране - РИА Новости, 30.11.2023
Посол в Лаосе рассказал об уважении к русскому языку в стране
В Лаосе русский язык пользуется уважением, а лаосцы и россияне схожи по характеру, заявил посол РФ в Лаосской Народной Демократической Республики Владимир... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:43
2023-11-30T15:43
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ВЬЕНТЬЯН, 30 ноя - РИА Новости. В Лаосе русский язык пользуется уважением, а лаосцы и россияне схожи по характеру, заявил посол РФ в Лаосской Народной Демократической Республики Владимир Калинин в интервью РИА Новости. "Сразу обращаешь внимание на подчёркнуто уважительное отношение к нашей стране и знание русского языка лаосцами – многочисленными выпускниками советских и российский вузов", - отметил Калинин, комментируя схожесть менталитетов россиян и лаосцев. Посол добавил, что как в России, так и в Лаосе люди "искренни, доброжелательны и отзывчивы". "У народа (Лаоса - ред.) особая ментальность: буддистская философия учит спокойно и с достоинством принимать все, что преподносит жизнь, и с пониманием относиться к слабостям других, а присущее лаосцам чувство юмора заставляет посмотреть под иным углом на многие жизненные ситуации и найти в каждой что-то позитивное", - подытожил дипломат.
https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903195603.html
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в мире, лаос, россия, русский язык в мире
В мире, Лаос, Россия, Русский язык в мире
Посол в Лаосе рассказал об уважении к русскому языку в стране

Посол Калинин: русский язык в Лаосе пользуется уважением

© Фото : посольство России в ЛаосеПосол РФ в Лаосе Владимир Калинин
Посол РФ в Лаосе Владимир Калинин - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : посольство России в Лаосе
Посол РФ в Лаосе Владимир Калинин. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 30 ноя - РИА Новости. В Лаосе русский язык пользуется уважением, а лаосцы и россияне схожи по характеру, заявил посол РФ в Лаосской Народной Демократической Республики Владимир Калинин в интервью РИА Новости.
"Сразу обращаешь внимание на подчёркнуто уважительное отношение к нашей стране и знание русского языка лаосцами – многочисленными выпускниками советских и российский вузов", - отметил Калинин, комментируя схожесть менталитетов россиян и лаосцев.
Посол добавил, что как в России, так и в Лаосе люди "искренни, доброжелательны и отзывчивы". "У народа (Лаоса - ред.) особая ментальность: буддистская философия учит спокойно и с достоинством принимать все, что преподносит жизнь, и с пониманием относиться к слабостям других, а присущее лаосцам чувство юмора заставляет посмотреть под иным углом на многие жизненные ситуации и найти в каждой что-то позитивное", - подытожил дипломат.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Лаоса Салёнсай Коммасит во время встречи во Вьентьяне - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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