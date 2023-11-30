https://ria.ru/20231130/laos-1912937147.html

Посол в Лаосе рассказал об уважении к русскому языку в стране

Посол в Лаосе рассказал об уважении к русскому языку в стране - РИА Новости, 30.11.2023

Посол в Лаосе рассказал об уважении к русскому языку в стране

В Лаосе русский язык пользуется уважением, а лаосцы и россияне схожи по характеру, заявил посол РФ в Лаосской Народной Демократической Республики Владимир... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:43

2023-11-30T15:43

2023-11-30T15:43

в мире

лаос

россия

русский язык в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771817688_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_94ca9f99c83c2ffdc03bfe60283985e2.jpg

ВЬЕНТЬЯН, 30 ноя - РИА Новости. В Лаосе русский язык пользуется уважением, а лаосцы и россияне схожи по характеру, заявил посол РФ в Лаосской Народной Демократической Республики Владимир Калинин в интервью РИА Новости. "Сразу обращаешь внимание на подчёркнуто уважительное отношение к нашей стране и знание русского языка лаосцами – многочисленными выпускниками советских и российский вузов", - отметил Калинин, комментируя схожесть менталитетов россиян и лаосцев. Посол добавил, что как в России, так и в Лаосе люди "искренни, доброжелательны и отзывчивы". "У народа (Лаоса - ред.) особая ментальность: буддистская философия учит спокойно и с достоинством принимать все, что преподносит жизнь, и с пониманием относиться к слабостям других, а присущее лаосцам чувство юмора заставляет посмотреть под иным углом на многие жизненные ситуации и найти в каждой что-то позитивное", - подытожил дипломат.

https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903195603.html

лаос

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, лаос, россия, русский язык в мире