https://ria.ru/20231130/kultura-1912902691.html

Экс-замминистра культуры не признала вину в злоупотреблении полномочиями

Экс-замминистра культуры не признала вину в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 30.11.2023

Экс-замминистра культуры не признала вину в злоупотреблении полномочиями

Бывший заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова не признала вину в суде по делу о злоупотреблении полномочиями с ущербом в 125 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:01

2023-11-30T14:01

2023-11-30T14:19

культура

новости культуры

ольга ярилова

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866530615_0:94:3166:1875_1920x0_80_0_0_59821c23b8a35a4c8bea6ae47da5a5dc.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Бывший заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова не признала вину в суде по делу о злоупотреблении полномочиями с ущербом в 125 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Я понимаю смысл написанных слов обвинительного заключения, смысл предложений, мне обвинение непонятно, оно неконкретно, противоречиво. Вину не признаю", - сказала Ярилова.Согласно обвинительному заключению, чиновнице вменяется злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями. По данным следствия, Ярилова поспособствовала включению в программу "Пушкинской карты" "Самого высокого музея мороженого в мире" в одной из башен "Москва-Сити". Фактически, как считают следователи, это заведение является коммерческим предприятием и никакой культурной ценности не представляет. Это привело к тому, что компании ООО "СП-капитал", которой принадлежит музей, были необоснованно выплачены бюджетные средства в размере более 125 миллионов рублей на входные билеты.Санкция статьи, по которой обвиняется Ярилова, предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.В сентябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ярилову от должности замминистра культуры по ее просьбе. По информации минкультуры, она уволилась по собственному желанию.

https://ria.ru/20231122/abyzov-1911048400.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, ольга ярилова, россия