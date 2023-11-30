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На Кубани легковушка сбила опоры ЛЭП и оставила станицу без света - РИА Новости, 30.11.2023
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15:36 30.11.2023 (обновлено: 15:45 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/kuban-1912935247.html
На Кубани легковушка сбила опоры ЛЭП и оставила станицу без света
На Кубани легковушка сбила опоры ЛЭП и оставила станицу без света - РИА Новости, 30.11.2023
На Кубани легковушка сбила опоры ЛЭП и оставила станицу без света
Водитель легкового автомобиля сбил опоры линии электропередачи, частично оставив без электроснабжения жителей краснодарской станицы Елизаветинская, сообщили в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:36
2023-11-30T15:45
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля сбил опоры линии электропередачи, частично оставив без электроснабжения жителей краснодарской станицы Елизаветинская, сообщили в пресс-службе филиала краевой столицы компании "Россети Кубань". "Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и сбил опоры высоковольтной ЛЭП, оставив без электроснабжения часть потребителей станицы Елизаветинская", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты оперативно готовят необходимые материалы для проведения восстановительных работ. Согласно обновлённым данным, жители Елизаветинской уже запитаны по резервной схеме электроснабжения. Работы по замене опор продолжаются.
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани легковушка сбила опоры ЛЭП и оставила станицу без света

Легковушка сбила опоры ЛЭП и оставила станицу Елизаветинская без света

© Фото : КРАСНОДАРСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ/TelegramМесто ДТП в станице Елизаветинской
Место ДТП в станице Елизаветинской - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : КРАСНОДАРСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ/Telegram
Место ДТП в станице Елизаветинской
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля сбил опоры линии электропередачи, частично оставив без электроснабжения жителей краснодарской станицы Елизаветинская, сообщили в пресс-службе филиала краевой столицы компании "Россети Кубань".
«
"Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и сбил опоры высоковольтной ЛЭП, оставив без электроснабжения часть потребителей станицы Елизаветинская", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты оперативно готовят необходимые материалы для проведения восстановительных работ.
Согласно обновлённым данным, жители Елизаветинской уже запитаны по резервной схеме электроснабжения. Работы по замене опор продолжаются.
 
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