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На Кубани легковушка сбила опоры ЛЭП и оставила станицу без света

На Кубани легковушка сбила опоры ЛЭП и оставила станицу без света - РИА Новости, 30.11.2023

На Кубани легковушка сбила опоры ЛЭП и оставила станицу без света

Водитель легкового автомобиля сбил опоры линии электропередачи, частично оставив без электроснабжения жителей краснодарской станицы Елизаветинская, сообщили в... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:36

2023-11-30T15:36

2023-11-30T15:45

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля сбил опоры линии электропередачи, частично оставив без электроснабжения жителей краснодарской станицы Елизаветинская, сообщили в пресс-службе филиала краевой столицы компании "Россети Кубань". "Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и сбил опоры высоковольтной ЛЭП, оставив без электроснабжения часть потребителей станицы Елизаветинская", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты оперативно готовят необходимые материалы для проведения восстановительных работ. Согласно обновлённым данным, жители Елизаветинской уже запитаны по резервной схеме электроснабжения. Работы по замене опор продолжаются.

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край