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На Кубани легковушка сбила опоры ЛЭП и оставила станицу без света
На Кубани легковушка сбила опоры ЛЭП и оставила станицу без света - РИА Новости, 30.11.2023
На Кубани легковушка сбила опоры ЛЭП и оставила станицу без света
Водитель легкового автомобиля сбил опоры линии электропередачи, частично оставив без электроснабжения жителей краснодарской станицы Елизаветинская, сообщили в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:36
2023-11-30T15:36
2023-11-30T15:45
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля сбил опоры линии электропередачи, частично оставив без электроснабжения жителей краснодарской станицы Елизаветинская, сообщили в пресс-службе филиала краевой столицы компании "Россети Кубань". "Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и сбил опоры высоковольтной ЛЭП, оставив без электроснабжения часть потребителей станицы Елизаветинская", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты оперативно готовят необходимые материалы для проведения восстановительных работ. Согласно обновлённым данным, жители Елизаветинской уже запитаны по резервной схеме электроснабжения. Работы по замене опор продолжаются.
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани легковушка сбила опоры ЛЭП и оставила станицу без света
Легковушка сбила опоры ЛЭП и оставила станицу Елизаветинская без света