https://ria.ru/20231130/krym-1912957700.html
В Крыму из-за шторма без электричества остаются десять тысяч абонентов
В Крыму из-за шторма без электричества остаются десять тысяч абонентов - РИА Новости, 30.11.2023
В Крыму из-за шторма без электричества остаются десять тысяч абонентов
Около 10 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в республике Крым после бушевавшей стихии, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram–канале. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:37
2023-11-30T16:37
2023-11-30T16:52
происшествия
жкх
сильный шторм на черноморском побережье россии
евпатория
севастополь
саки (крым)
сергей аксенов (политик)
крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Около 10 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в республике Крым после бушевавшей стихии, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram–канале."На данный момент в Крыму без электроэнергии остается около 10 тысяч абонентов" , - написал Аксенов.Специалисты "Крымэнерго" и другие структуры работают в круглосуточном режиме, добавил он.В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.
https://ria.ru/20231130/krym-1912953701.html
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происшествия, жкх, сильный шторм на черноморском побережье россии, евпатория, севастополь, саки (крым), сергей аксенов (политик), крымэнерго
Происшествия, ЖКХ, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Евпатория, Севастополь, Саки (Крым), Сергей Аксенов (политик), Крымэнерго
В Крыму из-за шторма без электричества остаются десять тысяч абонентов
Аксенов: в Крыму после шторма без света остаются около 10 тысяч абонентов