https://ria.ru/20231130/krasnoyarsk-1912919370.html

В Красноярске продлили режим "черного неба"

В Красноярске продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 30.11.2023

В Красноярске продлили режим "черного неба"

Режим "черного неба", объявленный в Красноярске с вечера понедельника, продлен до утра пятницы, сообщает региональный главк Роспотребнадзора. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:49

2023-11-30T14:49

2023-11-30T14:49

общество

красноярск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 30 ноя - РИА Новости. Режим "черного неба", объявленный в Красноярске с вечера понедельника, продлен до утра пятницы, сообщает региональный главк Роспотребнадзора. "Среднесибирским УГМС продлен режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий) на территории города Красноярска до 10.00 (6.00 мск) утра 1 декабря", - говорится в сообщении. В связи с введенным режимом Роспотребнадзор усилил мониторинг атмосферного воздуха. "Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, сочетания ряда факторов, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.

https://ria.ru/20230204/vilfand-1849684418.html

красноярск

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общество, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)