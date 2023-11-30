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В Красноярске пропала школьница - РИА Новости, 30.11.2023
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09:36 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/krasnoyarsk-1912809268.html
В Красноярске пропала школьница
В Красноярске пропала школьница - РИА Новости, 30.11.2023
В Красноярске пропала школьница
Полиция в Красноярске разыскивает 15-летнюю школьницу, которая во вторник отпросилась у матери на ночевку к подруге, но там не появилась и ни с кем на связь не... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:36
2023-11-30T09:36
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 30 ноя - РИА Новости. Полиция в Красноярске разыскивает 15-летнюю школьницу, которая во вторник отпросилась у матери на ночевку к подруге, но там не появилась и ни с кем на связь не выходила, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. По данным полиции, 28 ноября девочка пришла к маме на работу и отпросилась к подруге в гости с ночевкой. Утром дочь на звонки не отвечала. Позже женщине позвонила классная руководительница и сказала, что ребенок отсутствовал на занятиях. "Встревоженная мать приехала к подруге дочери, где бабушка рассказала, что ее ребенка вчера здесь не было. Тогда мать продолжила звонить дочери, но та не отвечала. Поняв, что не может самостоятельно найти ребенка, женщина обратилась в полицию", - говорится в сообщении. Отмечается, что мать обратилась в полицию только спустя сутки после ухода девушки. За несвоевременное обращение в органы внутренних дел на мать составлен административный протокол по статье 5.35 "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" КоАП РФ. Ранее девочка из дома не уходила, в поле зрение полиции семья не попадала. Созданы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтёров, ориентировка разослана всем наружным нарядам города. Приметы: рост 160 сантиметров, карие глаза, темно-русые волосы с белыми прядями. Была одета: черная укороченная куртка с капюшоном, серо-белые клетчатые штаны, бело-розовые кроссовки. Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, сообщить по телефону дежурной части отдела полиции №4 МУ МВД России "Красноярское" 8 (391) 262-11-77 или по телефону 02.
https://ria.ru/20231122/sk-1910992813.html
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происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
В Красноярске пропала школьница

В Красноярске полиция ищет пропавшую 15-летнюю школьницу

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 30 ноя - РИА Новости. Полиция в Красноярске разыскивает 15-летнюю школьницу, которая во вторник отпросилась у матери на ночевку к подруге, но там не появилась и ни с кем на связь не выходила, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале.
По данным полиции, 28 ноября девочка пришла к маме на работу и отпросилась к подруге в гости с ночевкой. Утром дочь на звонки не отвечала. Позже женщине позвонила классная руководительница и сказала, что ребенок отсутствовал на занятиях.
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"Встревоженная мать приехала к подруге дочери, где бабушка рассказала, что ее ребенка вчера здесь не было. Тогда мать продолжила звонить дочери, но та не отвечала. Поняв, что не может самостоятельно найти ребенка, женщина обратилась в полицию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мать обратилась в полицию только спустя сутки после ухода девушки. За несвоевременное обращение в органы внутренних дел на мать составлен административный протокол по статье 5.35 "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" КоАП РФ.
Ранее девочка из дома не уходила, в поле зрение полиции семья не попадала. Созданы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтёров, ориентировка разослана всем наружным нарядам города.
Приметы: рост 160 сантиметров, карие глаза, темно-русые волосы с белыми прядями. Была одета: черная укороченная куртка с капюшоном, серо-белые клетчатые штаны, бело-розовые кроссовки.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, сообщить по телефону дежурной части отдела полиции №4 МУ МВД России "Красноярское" 8 (391) 262-11-77 или по телефону 02.
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