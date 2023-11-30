https://ria.ru/20231130/korolev-1912971205.html
Проект "Умная коммуникация" для помощи жителям работает в Королеве
Проект "Умная коммуникация" для помощи жителям работает в Королеве - РИА Новости, 30.11.2023
Проект "Умная коммуникация" для помощи жителям работает в Королеве
На территории подмосковного Королева действует проект "Умная коммуникация", который стартовал в наукограде в этом году по инициативе главы города Игоря... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:26
2023-11-30T17:26
2023-11-30T17:26
королев
жкх
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. На территории подмосковного Королева действует проект "Умная коммуникация", который стартовал в наукограде в этом году по инициативе главы города Игоря Трифонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Главная цель проекта - эффективное взаимодействие жителей, городских служб и управляющих компаний в решении важных вопросов ЖКХ и благоустройства. Работа делится на три этапа. На первом - управляющие компании, коммунальные службы, депутаты городского совета проводят встречи с жителями и вместе обсуждают, что необходимо сделать для каждого дома и двора. На втором этапе председатели советов домов подписывают инвестиционные паспорта, в которые внесены все пожелания жильцов и сроки их реализации. Третий этап – это выполнение пунктов инвестпаспортов. Контролируют все три этапа городские депутаты и общественники – руководители учреждений образования, культуры, спорта, представители общественных организаций, которые пользуются авторитетом и доверием у горожан. За время работы проекта в Королеве прошло около 600 встреч с жителями, подписано почти 200 инвестиционных паспортов. Активно ведется и выполнение запланированных работ.
https://ria.ru/20231130/korolev-1912885232.html
королев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
королев, жкх
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. На территории подмосковного Королева действует проект "Умная коммуникация", который стартовал в наукограде в этом году по инициативе главы города Игоря Трифонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Главная цель проекта - эффективное взаимодействие жителей, городских служб и управляющих компаний в решении важных вопросов ЖКХ и благоустройства.
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Работа делится на три этапа. На первом - управляющие компании, коммунальные службы, депутаты городского совета проводят встречи с жителями и вместе обсуждают, что необходимо сделать для каждого дома и двора. На втором этапе председатели советов домов подписывают инвестиционные паспорта, в которые внесены все пожелания жильцов и сроки их реализации. Третий этап – это выполнение пунктов инвестпаспортов.
Контролируют все три этапа городские депутаты и общественники – руководители учреждений образования, культуры, спорта, представители общественных организаций, которые пользуются авторитетом и доверием у горожан.
За время работы проекта в Королеве
прошло около 600 встреч с жителями, подписано почти 200 инвестиционных паспортов. Активно ведется и выполнение запланированных работ.