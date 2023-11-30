https://ria.ru/20231130/komarova-1912893298.html

Губернатор Югры объявила 2024 год в регионе Годом народного сплочения

Губернатор Югры объявила 2024 год в регионе Годом народного сплочения - РИА Новости, 30.11.2023

Губернатор Югры объявила 2024 год в регионе Годом народного сплочения

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг объявила 2024 год в регионе Годом народного сплочения. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:30

2023-11-30T13:30

2023-11-30T13:31

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

сургутский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг объявила 2024 год в регионе Годом народного сплочения. "Опираясь на результаты народного голосования, предлагаю объявить 2024 год в Югре Годом народного сплочения – сплочения друг с другом, вокруг России, вокруг нашего президента, сплочения югорчан в команду Югры – команду развития нашего региона. Это ваше решение, уважаемые земляки, согласуется с решением президента Российской Федерации о Годе семьи, так как именно семья как фундамент гражданского общества держится на сплочении" - объявила глава региона в ходе отчета о результатах деятельности правительства автономного округа за 2023 год, инвестиционного послания и обращения к жителям, депутатам и представителям общественности. В финале выступления Комарова объявила о запуске необычной акции – эстафеты, предназначенной для передачи теплых пожеланий президенту и крепкого северного рукопожатия от всех жителей Югры. Для этого губернатор пригласила на сцену школьника Марка Шагина, который в октябре на встрече с жителями Сургутского района передал через главу региона подарок на день рождения президенту России Владимиру Путину со словами "Я горжусь своим округом и хочу, чтобы Владимир Владимирович тоже гордился нашим округом". В ответ Комарова передала мальчику фото президента с автографом, уточнив, что глава государства получил его подарок. Предложение о возможности югорчанам самим выбрать тему для будущего года было озвучено жителями Сургутского района. По поручению Натальи Комаровой обсуждение было организовано в тот же день на портале "Открытый регион – Югра". Всего с 7 октября по 19 ноября 2023 года от жителей округа поступило 2062 варианта тем, наиболее популярные и актуальные из них были вынесены на голосование, которое завершилось накануне, 29 ноября.

https://ria.ru/20231130/rozhdenie-1912891608.html

сургутский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

наталья комарова, сургутский район