https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912905911.html

Мировые СМИ разобрали наследие Киссинджера

Мировые СМИ разобрали наследие Киссинджера - РИА Новости, 30.11.2023

Мировые СМИ разобрали наследие Киссинджера

Смерть экс-госсекретаря США Генри Киссинджера стала главной темой в ведущих мировых СМИ. Издания на первых полосах публикуют его фотографии, а также пытаются... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:09

2023-11-30T14:09

2023-11-30T14:09

генри киссинджер

в мире

сша

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Смерть экс-госсекретаря США Генри Киссинджера стала главной темой в ведущих мировых СМИ. Издания на первых полосах публикуют его фотографии, а также пытаются оценить вклад в международную политику. При этом наследие Киссинджера столь велико, что не получило и вряд ли в ближайшее время получит однозначную оценку. Если в Китае сожалеют о потере "мудрого ума", то в Латинской Америке Киссинджера будут помнить за поддержку диктатур. Даже в самих США Киссинджера называют как величайшим дипломатом, так и военным преступником. Киссинджер - один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии - ушел из жизни в возрасте 100 лет в американском штате Коннектикут. Выдающийся дипломат или военный преступник Американская газета Washington Post называет Киссинджера одним из самых влиятельных государственных деятелей в истории США. Она также пишет, что его дипломатия подготовила почву для важнейших исторических событий конца ХХ века. Несмотря на то, что величайшие дипломатические триумфы Киссинджера произошли полвека назад, его сложное и противоречивое наследие служит уроком для американцев, сталкивающихся сегодня с внешнеполитическими проблемами. Как подчеркивает издание, ошибки в работе Киссинджера не преуменьшают его значение, а, наоборот, доказывают его. Газета Daily Beast также называет Киссинджера выдающимся дипломатом и отмечает, что его видение мира и собственной роли в нем всегда было широким. Издание подчеркивает двойственность дипломата. "Хороший" Киссинджер мог похвастаться выдающимся списком достижений, самое впечатляющее из которых - тайные визиты в Китай, положившие основу для дальнейшего установления отношений с США. "Плохой" же Киссинджер знал о невозможности США победить во Вьетнаме, но продолжал маскировать продолжение войны под разговоры о почетном мире. Журнал Atlantic считает, что несмотря на все достижения Киссинджера, его политика примечательна "бессердечием по отношению к самым беспомощным людям в мире". Другой журнал Rolling Stone вообще называет Киссинджера "пресловутым военным преступником", возвышение которого произошло благодаря "позору, который не может преуменьшить время". Ни разу за полвека миллионы убитых не имели значения для его репутации, за исключением подтверждения безжалостности, которую эксперты иногда находят захватывающей, пишет издание. Huffington Post также полагает, что Киссинджер курировал, игнорировал и порой активно совершал некоторые из самых гротескных военных преступлений США и их союзников. При этом он "никогда не выказывал раскаяния в этих поступках". Дать оценку наследию Киссинджера - заманчивая задача, которую историки, эксперты по внешней политике и журналисты пытались осуществить на протяжении десятилетий, подытоживает издание. Китай оплакивает потерю мудрого умаКитайские СМИ также не обошли стороной смерть Киссинджера, поскольку он был тем, кто в 1970-х годах взял курс на налаживание отношений США с КНР. Издание Global Times отмечает, что китайские лидеры и народ приветствовали Киссинджера как старого друга КНР. Оно подчеркивает, что имя Киссинджера знакомо многим китайцам, а его смерть широко обсуждается в соцсетях. Многие жители КНР оплакивают потерю "мудрого ума, ставшего свидетелем мировых потрясений и процветания в прошлом веке". Газета South China Morning Post опубликовала некролог, где назвала Киссинджера гигантом дипломатии, которого помнят за "непоколебимую приверженность" отношениям между США и Китаем. Китайское издание "Бэйцзин Ваньбао" пишет, что, оглядываясь на 100-летнюю жизнь Киссинджера, можно сказать, что "Китай", несомненно, является в ней часто встречающимся и ключевым словом. В то же время, как пишет индийское издание Times of India, несмотря на то, что Киссинджер был удостоен Нобелевской премии мира, его реальная политика характеризовалась холодным расчетом национальных интересов посредством силы и остается источником противоречий. Латинская Америка помнит о поддержке диктатур Как отмечает аргентинское издание Nacion, сам Киссинджер признавал, что сыграл решающую роль в государственном перевороте против президента Чили Сальвадора Альенде в 1973 году, возглавляемом военным Аугусто Пиночетом. Он также полностью поддерживал аргентинскую диктатуру с 1976 по 1983 год. При этом издание называет его одним из самых выдающихся дипломатов в современной истории, формировавшим мощь США в последние десятилетия XX века. "Он сочетал политику жесткого вмешательства, как, например, в Латинской Америке, с открытостью в других случаях, например, с Китаем", - пишет Nacion. Аргентинская газета Clarin полагает, что дойти до президентского поста Киссинджеру, пожалуй, помешала всего одна "деталь": он родился в Германии и, хотя и получил американское гражданство, но не смог достичь высшего поста. Другое аргентинское издание Página 12 отмечает, что во всей Латинской Америке его будут помнить за поддержку диктатур, таких как при Хорхе Рафаэле Виделе в Аргентине и Пиночете в Чили. Чилийская газета Tercera подчеркивает, что хотя Киссинджер и был выдающимся дипломатом, его критиковали за темные операции, например, за ту, которая привела к падению чилийского президента Альенде. По словам газеты, для недоброжелателей он был не кем иным, как "аморальным циником, который покровительствовал диктаторам и допускал ужасающие массовые убийства на трех континентах". В Европе запомнят суперзвездой и тяжеловесом Британская Times называет Киссинджера дипломатической суперзвездой, блестящим, неутомимым переговорщиком, однако отмечает его роль в военных преступлениях США на востоке и в Латинской Америке. По мнению издания, Киссинджер был тщеславным, скрытным, склонным к манипуляциям, двуличным и параноидальным. Как пишет Times, он бесстыдно отодвинул на второй план госдеп, Пентагон и конгресс в своем стремлении к полному контролю над внешней политикой США, а также устраивал истерики. Другая британская газета Telegraph называет Киссинджера дипломатическим тяжеловесом, чья работа при двух президентах оставила пожизненный след во внешней политике США. Financial Times также обращает внимание на то, что в последние годы, несмотря на преклонный возраст, Киссинджер оставался активным и высказывался по важным международным вопросам, в том числе и об эскалации конфликта в секторе Газа. В частности, он предупредил об опасности вовлечения в конфликт других арабских стран. Испанская газета Mundo также выделяет, что, даже отметив 100-летний юбилей, Киссинджер оставался активным, посещал заседания Белого дома и давал показания перед комитетом сената о ядерной угрозе КНДР. В июле 2023 года он совершил неожиданный визит в Пекин, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. В то же время издание отмечает, что в последние годы жизни путешествия Киссинджера были ограничены попытками других стран задержать его или допросить о прошлой американской внешней политике. Отпечатки пальцев по всему миру Как пишет египетская газета Al Ahram, Киссинджер, сражаясь против нацистской Германии на фронтах Второй Мировой войны, понял, что дипломатия не менее могущественна и влиятельна, чем оружие и самолеты. Киссинджер, по мнению издания, знал, что коммуникация и дипломатия "горячих линий" способны разрешать серьезные проблемы. "Он профессионально сражался среди пламени огня и знал смысл и ценность мира", - отмечает газета. "Когда он говорит, все молчат, а когда он молчит, все ждут его слов, его отпечатки пальцев есть на всех картах мира от Востока во Вьетнаме и Китае, проходя через Кремль, Красную площадь и Ближний Восток, вплоть до Южной Америки и Чили", - так прокомментировала эмиратская газета Al-Khaleej смерть Киссинджера.

https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912796672.html

https://ria.ru/20230616/kissindzher-1878579717.html

https://ria.ru/20230527/tayvan-1874481892.html

https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912836555.html

https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912810159.html

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генри киссинджер, в мире, сша