Песков рассказал об отношении Путина к Киссинджеру
Пеесков: Путин всегда ценил мудрость и дипломатический талант Генри Киссинджера
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча В.Путина и Г.Киссинджера в Санкт-Петербурге
Встреча В.Путина и Г.Киссинджера в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда ценил мудрость, политическую зрелость и дипломатический талант экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии.
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"Вы знаете, что сегодня утром Владимир Путин также выразил глубокие соболезнования по поводу кончины Генри Киссинджера. Они были давно знакомы, они неоднократно встречались и неоднократно вели очень глубокие разговоры о нынешнем состоянии международных отношений российско–американских, о видении будущего. И президент Путин всегда ценил мудрость, политическую зрелость, феноменальный дипломатический талант Генри Киссинджера".
Ранее Путин выразил глубокие соболезнования супруге Генри Киссинджера по поводу его кончины, отметив, что он был выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным государственным деятелем, на протяжении многих десятилетий пользовался заслуженным авторитетом.