https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912868455.html

Песков рассказал об отношении Путина к Киссинджеру

Песков рассказал об отношении Путина к Киссинджеру - РИА Новости, 30.11.2023

Песков рассказал об отношении Путина к Киссинджеру

Президент РФ Владимир Путин всегда ценил мудрость, политическую зрелость и дипломатический талант экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:27

2023-11-30T12:27

2023-11-30T12:27

в мире

россия

сша

владимир путин

генри киссинджер

умер генри киссинджер

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда ценил мудрость, политическую зрелость и дипломатический талант экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии. "Вы знаете, что сегодня утром Владимир Путин также выразил глубокие соболезнования по поводу кончины Генри Киссинджера. Они были давно знакомы, они неоднократно встречались и неоднократно вели очень глубокие разговоры о нынешнем состоянии международных отношений российско–американских, о видении будущего. И президент Путин всегда ценил мудрость, политическую зрелость, феноменальный дипломатический талант Генри Киссинджера".Ранее Путин выразил глубокие соболезнования супруге Генри Киссинджера по поводу его кончины, отметив, что он был выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным государственным деятелем, на протяжении многих десятилетий пользовался заслуженным авторитетом.

https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912794994.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, владимир путин, генри киссинджер, умер генри киссинджер, дмитрий песков