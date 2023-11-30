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Песков рассказал об отношении Путина к Киссинджеру - РИА Новости, 30.11.2023
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12:27 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912868455.html
Песков рассказал об отношении Путина к Киссинджеру
Песков рассказал об отношении Путина к Киссинджеру - РИА Новости, 30.11.2023
Песков рассказал об отношении Путина к Киссинджеру
Президент РФ Владимир Путин всегда ценил мудрость, политическую зрелость и дипломатический талант экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:27
2023-11-30T12:27
в мире
россия
сша
владимир путин
генри киссинджер
умер генри киссинджер
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда ценил мудрость, политическую зрелость и дипломатический талант экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии. &quot;Вы знаете, что сегодня утром Владимир Путин также выразил глубокие соболезнования по поводу кончины Генри Киссинджера. Они были давно знакомы, они неоднократно встречались и неоднократно вели очень глубокие разговоры о нынешнем состоянии международных отношений российско–американских, о видении будущего. И президент Путин всегда ценил мудрость, политическую зрелость, феноменальный дипломатический талант Генри Киссинджера&quot;.Ранее Путин выразил глубокие соболезнования супруге Генри Киссинджера по поводу его кончины, отметив, что он был выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным государственным деятелем, на протяжении многих десятилетий пользовался заслуженным авторитетом.
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в мире, россия, сша, владимир путин, генри киссинджер, умер генри киссинджер, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Генри Киссинджер, Умер Генри Киссинджер, Дмитрий Песков
Песков рассказал об отношении Путина к Киссинджеру

Пеесков: Путин всегда ценил мудрость и дипломатический талант Генри Киссинджера

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча В.Путина и Г.Киссинджера в Санкт-Петербурге
Встреча В.Путина и Г.Киссинджера в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Встреча В.Путина и Г.Киссинджера в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда ценил мудрость, политическую зрелость и дипломатический талант экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии.
«

"Вы знаете, что сегодня утром Владимир Путин также выразил глубокие соболезнования по поводу кончины Генри Киссинджера. Они были давно знакомы, они неоднократно встречались и неоднократно вели очень глубокие разговоры о нынешнем состоянии международных отношений российско–американских, о видении будущего. И президент Путин всегда ценил мудрость, политическую зрелость, феноменальный дипломатический талант Генри Киссинджера".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Ранее Путин выразил глубокие соболезнования супруге Генри Киссинджера по поводу его кончины, отметив, что он был выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным государственным деятелем, на протяжении многих десятилетий пользовался заслуженным авторитетом.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Биография Генри Киссинджера
Вчера, 05:55
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинГенри КиссинджерУмер Генри КиссинджерДмитрий Песков
 
 
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