https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912848757.html

Глава Минвостокразвития назвал Киссинджера инфлюенсером мирового масштаба

Глава Минвостокразвития назвал Киссинджера инфлюенсером мирового масштаба - РИА Новости, 30.11.2023

Глава Минвостокразвития назвал Киссинджера инфлюенсером мирового масштаба

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера дипломатом-суперзвездой и инфлюенсером... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:38

2023-11-30T11:38

2023-11-30T11:38

генри киссинджер

умер генри киссинджер

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арктика

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в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера дипломатом-суперзвездой и инфлюенсером глобального масштаба. Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии, ушел из жизни в возрасте 100 лет в американском штате Коннектикут. "Будучи немецким евреем, бежавшим от Холокоста, на всю жизнь сохранившим германский акцент, Киссинджер не был сентиментален. Дипломат-суперзвезда, "инфлюенсер" глобального масштаба задолго до появления интернета, Киссинджер заимствовал идеи мироустройства из 19-го века, чтобы предвосхитить 21-й", - написал в своем Telegram-канале Чекунков, приведя в подтверждение ряд цитат Киссинджера, в том числе, что "у стран нет принципов - только интересы", "лучшая гарантия мира - неизбежность полного взаимного уничтожения при войне". "В этом, наверное, и был секрет его эффективности - понимание того, что природа людей не меняется, независимо от того, какой на дворе век. Уйдя из этого мира в достойном возрасте 100 лет, Киссинджеру будет с кем и о чем поговорить в другом, вечном мире", - считает министр. Он отметил, что не был лично знаком с Киссинджером, уточнив, что "при жизни он встал в один ряд с великими дипломатами прошлого - Талейраном, Горчаковым, Меттернихом и Каслри, подходы которых он внимательно изучал и применял". По информации Чекункова, одни из самых интересных и важных книг в его библиотеке написаны Киссинджером либо о нем. "Проживая сложные изломы истории, пытаясь осмыслить наше непростое мироустройство, невозможно обойти идеи Генри Киссинджера", - добавил министр.

https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912840042.html

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