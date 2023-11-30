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Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Киссинджера - РИА Новости, 30.11.2023
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11:07 30.11.2023 (обновлено: 11:57 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912840042.html
Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Киссинджера
Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Киссинджера - РИА Новости, 30.11.2023
Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Киссинджера
Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями супруге умершего минувшей ночью Генри Киссинджера Нэнси. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:07
2023-11-30T11:57
в мире
сша
генри киссинджер
умер генри киссинджер
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями супруге умершего минувшей ночью Генри Киссинджера Нэнси."Примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашего супруга Генри Киссинджера. Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель", — говорится в послании президента.С его именем связана прагматическая внешнеполитическая линия, которая позволила выйти на важнейшие договоренности между СССР и США, укрепить международную безопасность, подчеркнул российский лидер.Путин добавил, что много раз лично общался с Киссинджером, которого считает глубоким и незаурядным человеком, и сохранит о нем самую светлую память.Минувшей ночью стало известно, что Генри Киссинджер умер у себя дома в Коннектикуте в возрасте ста лет.С 1969 по 1975 год он работал помощником президента США по вопросам безопасности в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда.С 1973 по 1977 год занимал пост государственного секретаря США.Киссинджер — лауреат Нобелевской премии мира (1973), удостоен Бронзовой звезды Вооруженных сил США (1945), президентской медали Свободы (высшая гражданская награда США, 1977), медали Свободы (1986) и других наград.
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В мире, США, Генри Киссинджер, Умер Генри Киссинджер
Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Киссинджера

Путин: Киссинджер был выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным госдеятелем

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкБывший госсекретарь США Генри Киссинджер и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле. 29 июня 2017
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле. 29 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле. 29 июня 2017
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями супруге умершего минувшей ночью Генри Киссинджера Нэнси.
«
"Примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашего супруга Генри Киссинджера. Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель", — говорится в послании президента.
С его именем связана прагматическая внешнеполитическая линия, которая позволила выйти на важнейшие договоренности между СССР и США, укрепить международную безопасность, подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что много раз лично общался с Киссинджером, которого считает глубоким и незаурядным человеком, и сохранит о нем самую светлую память.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкГоссекретарь США Генри Киссинджер (слева) и министр иностранных дел Андрей Громыко (справа)
Госсекретарь США Генри Киссинджер (слева) и министр иностранных дел Андрей Громыко (справа) - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Юрий Иванов
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Госсекретарь США Генри Киссинджер (слева) и министр иностранных дел Андрей Громыко (справа)
Минувшей ночью стало известно, что Генри Киссинджер умер у себя дома в Коннектикуте в возрасте ста лет.
С 1969 по 1975 год он работал помощником президента США по вопросам безопасности в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда.
С 1973 по 1977 год занимал пост государственного секретаря США.
Киссинджер — лауреат Нобелевской премии мира (1973), удостоен Бронзовой звезды Вооруженных сил США (1945), президентской медали Свободы (высшая гражданская награда США, 1977), медали Свободы (1986) и других наград.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Биография Генри Киссинджера
Вчера, 05:55
 
В миреСШАГенри КиссинджерУмер Генри Киссинджер
 
 
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