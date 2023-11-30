Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Киссинджера
Путин: Киссинджер был выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным госдеятелем
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкБывший госсекретарь США Генри Киссинджер и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле. 29 июня 2017
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле. 29 июня 2017
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями супруге умершего минувшей ночью Генри Киссинджера Нэнси.
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"Примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашего супруга Генри Киссинджера. Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель", — говорится в послании президента.
Путин добавил, что много раз лично общался с Киссинджером, которого считает глубоким и незаурядным человеком, и сохранит о нем самую светлую память.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкГоссекретарь США Генри Киссинджер (слева) и министр иностранных дел Андрей Громыко (справа)
Госсекретарь США Генри Киссинджер (слева) и министр иностранных дел Андрей Громыко (справа)
Минувшей ночью стало известно, что Генри Киссинджер умер у себя дома в Коннектикуте в возрасте ста лет.
С 1969 по 1975 год он работал помощником президента США по вопросам безопасности в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда.
С 1973 по 1977 год занимал пост государственного секретаря США.
Киссинджер — лауреат Нобелевской премии мира (1973), удостоен Бронзовой звезды Вооруженных сил США (1945), президентской медали Свободы (высшая гражданская награда США, 1977), медали Свободы (1986) и других наград.