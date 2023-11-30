https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912840042.html

Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Киссинджера

Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Киссинджера - РИА Новости, 30.11.2023

Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Киссинджера

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями супруге умершего минувшей ночью Генри Киссинджера Нэнси. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:07

2023-11-30T11:07

2023-11-30T11:57

в мире

сша

генри киссинджер

умер генри киссинджер

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями супруге умершего минувшей ночью Генри Киссинджера Нэнси."Примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашего супруга Генри Киссинджера. Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель", — говорится в послании президента.С его именем связана прагматическая внешнеполитическая линия, которая позволила выйти на важнейшие договоренности между СССР и США, укрепить международную безопасность, подчеркнул российский лидер.Путин добавил, что много раз лично общался с Киссинджером, которого считает глубоким и незаурядным человеком, и сохранит о нем самую светлую память.Минувшей ночью стало известно, что Генри Киссинджер умер у себя дома в Коннектикуте в возрасте ста лет.С 1969 по 1975 год он работал помощником президента США по вопросам безопасности в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда.С 1973 по 1977 год занимал пост государственного секретаря США.Киссинджер — лауреат Нобелевской премии мира (1973), удостоен Бронзовой звезды Вооруженных сил США (1945), президентской медали Свободы (высшая гражданская награда США, 1977), медали Свободы (1986) и других наград.

https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912794994.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, генри киссинджер, умер генри киссинджер