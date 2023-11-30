https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912836555.html
Медведев заявил, что таких, как Киссинджер, в Белом доме больше нет
Медведев заявил, что таких, как Киссинджер, в Белом доме больше нет - РИА Новости, 30.11.2023
Медведев заявил, что таких, как Киссинджер, в Белом доме больше нет
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер учитывал реалии, а не только следовал канонам политики США, таких людей в американской администрации и Западном мире... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:59
2023-11-30T10:59
2023-11-30T11:10
генри киссинджер
умер генри киссинджер
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер учитывал реалии, а не только следовал канонам политики США, таких людей в американской администрации и Западном мире больше нет, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Умер Генри Киссинджер. Он многие годы преданно служил своей стране. В то же время он был прагматиком, который учитывал реалии, а не только следовал канонам американской внешней политики. Сейчас не осталось и следа от таких людей, как он, в администрации США и в западном мире", - написал Медведев в соцсети X.Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии, ушел из жизни в возрасте 100 лет в американском штате Коннектикут. Киссинджер стоял у истоков нормализации отношений США и Китая, благодаря его усилиям в 1972 году состоялся первый визит американского президента Ричарда Никсона в Китай.
https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912794994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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генри киссинджер, умер генри киссинджер, сша, в мире, россия, дмитрий медведев
Генри Киссинджер, Умер Генри Киссинджер, США, В мире, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что таких, как Киссинджер, в Белом доме больше нет
Медведев: Киссинджер не следовал канонам политики США, а учитывал реалии