https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912836555.html

Медведев заявил, что таких, как Киссинджер, в Белом доме больше нет

Медведев заявил, что таких, как Киссинджер, в Белом доме больше нет - РИА Новости, 30.11.2023

Медведев заявил, что таких, как Киссинджер, в Белом доме больше нет

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер учитывал реалии, а не только следовал канонам политики США, таких людей в американской администрации и Западном мире... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:59

2023-11-30T10:59

2023-11-30T11:10

генри киссинджер

умер генри киссинджер

сша

в мире

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер учитывал реалии, а не только следовал канонам политики США, таких людей в американской администрации и Западном мире больше нет, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Умер Генри Киссинджер. Он многие годы преданно служил своей стране. В то же время он был прагматиком, который учитывал реалии, а не только следовал канонам американской внешней политики. Сейчас не осталось и следа от таких людей, как он, в администрации США и в западном мире", - написал Медведев в соцсети X.Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии, ушел из жизни в возрасте 100 лет в американском штате Коннектикут. Киссинджер стоял у истоков нормализации отношений США и Китая, благодаря его усилиям в 1972 году состоялся первый визит американского президента Ричарда Никсона в Китай.

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сша

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Кирилл Волков

генри киссинджер, умер генри киссинджер, сша, в мире, россия, дмитрий медведев