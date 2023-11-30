https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912810159.html

Слуцкий сравнил Киссинджера и новую западную элиту

Слуцкий сравнил Киссинджера и новую западную элиту - РИА Новости, 30.11.2023

Слуцкий сравнил Киссинджера и новую западную элиту

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умел договариваться и дружить с оппонентами без шантажа, санкций и угроз, сообщил в своем Telegram-канале глава думского... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T09:39

2023-11-30T09:39

2023-11-30T09:39

в мире

сша

коннектикут

ссср

генри киссинджер

леонид слуцкий (политик)

умер генри киссинджер

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умел договариваться и дружить с оппонентами без шантажа, санкций и угроз, сообщил в своем Telegram-канале глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии. "Ушла столетняя эпоха Генри Киссинджера, легендарного американского государственного деятеля и выдающегося дипломата… Киссинджер умел договариваться и даже дружить с оппонентами, прекрасно владея инструментами подлинной дипломатии - без шантажа, санкций и угроз. А именно этого так не хватает сегодняшним американским политикам", - написал Слуцкий. Он отметил, что до самых последних дней Киссинджер вел активную деятельность, проявляя "куда более взвешенный подход в мировых делах, чем нынешние официальные власти США". "Мудрость - вот, пожалуй, главное слово, которым можно охарактеризовать личность Киссинджера. На его век пришлись масштабные исторические события, в которых экс-госсекретарь играл не последнюю роль. Участвуя в переговорах США с СССР, Китаем, Японией, Израилем, Египтом, Северным Вьетнамом, политик внес значительный вклад в процессы снижения международной напряженности", - добавил Слуцкий.

https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912805795.html

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в мире, сша, коннектикут, ссср, генри киссинджер, леонид слуцкий (политик), умер генри киссинджер