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Слуцкий сравнил Киссинджера и новую западную элиту - РИА Новости, 30.11.2023
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09:39 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912810159.html
Слуцкий сравнил Киссинджера и новую западную элиту
Слуцкий сравнил Киссинджера и новую западную элиту - РИА Новости, 30.11.2023
Слуцкий сравнил Киссинджера и новую западную элиту
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умел договариваться и дружить с оппонентами без шантажа, санкций и угроз, сообщил в своем Telegram-канале глава думского... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:39
2023-11-30T09:39
в мире
сша
коннектикут
ссср
генри киссинджер
леонид слуцкий (политик)
умер генри киссинджер
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умел договариваться и дружить с оппонентами без шантажа, санкций и угроз, сообщил в своем Telegram-канале глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии. "Ушла столетняя эпоха Генри Киссинджера, легендарного американского государственного деятеля и выдающегося дипломата… Киссинджер умел договариваться и даже дружить с оппонентами, прекрасно владея инструментами подлинной дипломатии - без шантажа, санкций и угроз. А именно этого так не хватает сегодняшним американским политикам", - написал Слуцкий. Он отметил, что до самых последних дней Киссинджер вел активную деятельность, проявляя "куда более взвешенный подход в мировых делах, чем нынешние официальные власти США". "Мудрость - вот, пожалуй, главное слово, которым можно охарактеризовать личность Киссинджера. На его век пришлись масштабные исторические события, в которых экс-госсекретарь играл не последнюю роль. Участвуя в переговорах США с СССР, Китаем, Японией, Израилем, Египтом, Северным Вьетнамом, политик внес значительный вклад в процессы снижения международной напряженности", - добавил Слуцкий.
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в мире, сша, коннектикут, ссср, генри киссинджер, леонид слуцкий (политик), умер генри киссинджер
В мире, США, Коннектикут, СССР, Генри Киссинджер, Леонид Слуцкий (политик), Умер Генри Киссинджер
Слуцкий сравнил Киссинджера и новую западную элиту

Слуцкий: Киссинджер умел договариваться с оппонентами без шантажа и санкций

© AP Photo / Matt Rourke, FileДжо Байден и Генри Киссинджер
Джо Байден и Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Matt Rourke, File
Джо Байден и Генри Киссинджер. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умел договариваться и дружить с оппонентами без шантажа, санкций и угроз, сообщил в своем Telegram-канале глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии.
«
"Ушла столетняя эпоха Генри Киссинджера, легендарного американского государственного деятеля и выдающегося дипломата… Киссинджер умел договариваться и даже дружить с оппонентами, прекрасно владея инструментами подлинной дипломатии - без шантажа, санкций и угроз. А именно этого так не хватает сегодняшним американским политикам", - написал Слуцкий.
Он отметил, что до самых последних дней Киссинджер вел активную деятельность, проявляя "куда более взвешенный подход в мировых делах, чем нынешние официальные власти США".
"Мудрость - вот, пожалуй, главное слово, которым можно охарактеризовать личность Киссинджера. На его век пришлись масштабные исторические события, в которых экс-госсекретарь играл не последнюю роль. Участвуя в переговорах США с СССР, Китаем, Японией, Израилем, Египтом, Северным Вьетнамом, политик внес значительный вклад в процессы снижения международной напряженности", - добавил Слуцкий.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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