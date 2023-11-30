Слуцкий сравнил Киссинджера и новую западную элиту
Слуцкий: Киссинджер умел договариваться с оппонентами без шантажа и санкций
© AP Photo / Matt Rourke, FileДжо Байден и Генри Киссинджер
© AP Photo / Matt Rourke, File
Джо Байден и Генри Киссинджер. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умел договариваться и дружить с оппонентами без шантажа, санкций и угроз, сообщил в своем Telegram-канале глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии.
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"Ушла столетняя эпоха Генри Киссинджера, легендарного американского государственного деятеля и выдающегося дипломата… Киссинджер умел договариваться и даже дружить с оппонентами, прекрасно владея инструментами подлинной дипломатии - без шантажа, санкций и угроз. А именно этого так не хватает сегодняшним американским политикам", - написал Слуцкий.
Он отметил, что до самых последних дней Киссинджер вел активную деятельность, проявляя "куда более взвешенный подход в мировых делах, чем нынешние официальные власти США".
"Мудрость - вот, пожалуй, главное слово, которым можно охарактеризовать личность Киссинджера. На его век пришлись масштабные исторические события, в которых экс-госсекретарь играл не последнюю роль. Участвуя в переговорах США с СССР, Китаем, Японией, Израилем, Египтом, Северным Вьетнамом, политик внес значительный вклад в процессы снижения международной напряженности", - добавил Слуцкий.