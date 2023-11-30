https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912805795.html
Китай никогда не забудет Киссинджера, заявило посольство КНР в США
Китай никогда не забудет Киссинджера, заявило посольство КНР в США - РИА Новости, 30.11.2023
Китай никогда не забудет Киссинджера, заявило посольство КНР в США
Китайский народ никогда не забудет экс- госсекретаря США Генри Киссинджера, его смерть стала огромной потерей для всего мира, заявил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:11
2023-11-30T09:11
2023-11-30T09:11
в мире
китай
сша
генри киссинджер
умер генри киссинджер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135171/41/1351714194_0:79:2000:1205_1920x0_80_0_0_cd42aace06ceacdb88706d068cb9b303.jpg
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Китайский народ никогда не забудет экс- госсекретаря США Генри Киссинджера, его смерть стала огромной потерей для всего мира, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй. В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии. Киссинджер стоял у истоков нормализации отношений США и Китая, благодаря его усилиям в 1972 году состоялся первый визит американского президента Ричарда Никсона в Китай. "Мы были глубоко шокированы и опечалены, узнав о смерти Генри Киссинджера. Мы выражаем наши глубокие и искренние соболезнования его семье. Кончина Киссинджера – это огромная потеря как для наших стран, так и для всего мира", - сказал Лю Пэнъюй. Он подчеркнул, что китайский народ никогда не забудет Киссинджера, который являлся "старым другом Китая", а также его исторический вклад в развитие отношений и укрепление дружбы между двумя народами.
https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912796672.html
https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912794994.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135171/41/1351714194_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_3758890c3b74c070d2239d360b00bd25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, генри киссинджер, умер генри киссинджер
В мире, Китай, США, Генри Киссинджер, Умер Генри Киссинджер
Китай никогда не забудет Киссинджера, заявило посольство КНР в США
Посольство Китая в США назвало смерть Киссинджера потерей для всего мира
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Китайский народ никогда не забудет экс- госсекретаря США Генри Киссинджера, его смерть стала огромной потерей для всего мира, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
В американском штате Коннектикут
в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии.
Бейкер рассказал, кого лишились США со смертью Киссинджера
Киссинджер стоял у истоков нормализации отношений США и Китая, благодаря его усилиям в 1972 году состоялся первый визит американского президента Ричарда Никсона
в Китай.
"Мы были глубоко шокированы и опечалены, узнав о смерти Генри Киссинджера. Мы выражаем наши глубокие и искренние соболезнования его семье. Кончина Киссинджера – это огромная потеря как для наших стран, так и для всего мира", - сказал Лю Пэнъюй.
Он подчеркнул, что китайский народ никогда не забудет Киссинджера, который являлся "старым другом Китая", а также его исторический вклад в развитие отношений и укрепление дружбы между двумя народами.
Биография Генри Киссинджера