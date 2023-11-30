https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912805795.html

Китай никогда не забудет Киссинджера, заявило посольство КНР в США

Китай никогда не забудет Киссинджера, заявило посольство КНР в США - РИА Новости, 30.11.2023

Китай никогда не забудет Киссинджера, заявило посольство КНР в США

Китайский народ никогда не забудет экс- госсекретаря США Генри Киссинджера, его смерть стала огромной потерей для всего мира, заявил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T09:11

2023-11-30T09:11

2023-11-30T09:11

в мире

китай

сша

генри киссинджер

умер генри киссинджер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135171/41/1351714194_0:79:2000:1205_1920x0_80_0_0_cd42aace06ceacdb88706d068cb9b303.jpg

ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Китайский народ никогда не забудет экс- госсекретаря США Генри Киссинджера, его смерть стала огромной потерей для всего мира, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй. В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии. Киссинджер стоял у истоков нормализации отношений США и Китая, благодаря его усилиям в 1972 году состоялся первый визит американского президента Ричарда Никсона в Китай. "Мы были глубоко шокированы и опечалены, узнав о смерти Генри Киссинджера. Мы выражаем наши глубокие и искренние соболезнования его семье. Кончина Киссинджера – это огромная потеря как для наших стран, так и для всего мира", - сказал Лю Пэнъюй. Он подчеркнул, что китайский народ никогда не забудет Киссинджера, который являлся "старым другом Китая", а также его исторический вклад в развитие отношений и укрепление дружбы между двумя народами.

https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912796672.html

https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912794994.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, сша, генри киссинджер, умер генри киссинджер