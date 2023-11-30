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Китай никогда не забудет Киссинджера, заявило посольство КНР в США - РИА Новости, 30.11.2023
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09:11 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912805795.html
Китай никогда не забудет Киссинджера, заявило посольство КНР в США
Китай никогда не забудет Киссинджера, заявило посольство КНР в США - РИА Новости, 30.11.2023
Китай никогда не забудет Киссинджера, заявило посольство КНР в США
Китайский народ никогда не забудет экс- госсекретаря США Генри Киссинджера, его смерть стала огромной потерей для всего мира, заявил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:11
2023-11-30T09:11
в мире
китай
сша
генри киссинджер
умер генри киссинджер
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Китайский народ никогда не забудет экс- госсекретаря США Генри Киссинджера, его смерть стала огромной потерей для всего мира, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй. В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии. Киссинджер стоял у истоков нормализации отношений США и Китая, благодаря его усилиям в 1972 году состоялся первый визит американского президента Ричарда Никсона в Китай. "Мы были глубоко шокированы и опечалены, узнав о смерти Генри Киссинджера. Мы выражаем наши глубокие и искренние соболезнования его семье. Кончина Киссинджера – это огромная потеря как для наших стран, так и для всего мира", - сказал Лю Пэнъюй. Он подчеркнул, что китайский народ никогда не забудет Киссинджера, который являлся "старым другом Китая", а также его исторический вклад в развитие отношений и укрепление дружбы между двумя народами.
https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912796672.html
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в мире, китай, сша, генри киссинджер, умер генри киссинджер
В мире, Китай, США, Генри Киссинджер, Умер Генри Киссинджер
Китай никогда не забудет Киссинджера, заявило посольство КНР в США

Посольство Китая в США назвало смерть Киссинджера потерей для всего мира

© AP Photo / Richard DrewЭкс-госсекретарь США Генри Киссинджер
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Richard Drew
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Китайский народ никогда не забудет экс- госсекретаря США Генри Киссинджера, его смерть стала огромной потерей для всего мира, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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Киссинджер стоял у истоков нормализации отношений США и Китая, благодаря его усилиям в 1972 году состоялся первый визит американского президента Ричарда Никсона в Китай.
"Мы были глубоко шокированы и опечалены, узнав о смерти Генри Киссинджера. Мы выражаем наши глубокие и искренние соболезнования его семье. Кончина Киссинджера – это огромная потеря как для наших стран, так и для всего мира", - сказал Лю Пэнъюй.
Он подчеркнул, что китайский народ никогда не забудет Киссинджера, который являлся "старым другом Китая", а также его исторический вклад в развитие отношений и укрепление дружбы между двумя народами.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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В миреКитайСШАГенри КиссинджерУмер Генри Киссинджер
 
 
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