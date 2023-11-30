https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912796672.html

Бейкер рассказал, кого лишились США со смертью Киссинджера

Бейкер рассказал, кого лишились США со смертью Киссинджера - РИА Новости, 30.11.2023

Бейкер рассказал, кого лишились США со смертью Киссинджера

Америка со смертью экс-госсекретаря США Генри Киссинджера потеряла знакового дипломата с огромным интеллектом и острыми геополитическими инстинктами, говорится... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T06:24

2023-11-30T06:24

2023-11-30T08:40

в мире

сша

генри киссинджер

джеймс бейкер

умер генри киссинджер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155198/95/1551989578_0:129:1696:1083_1920x0_80_0_0_2dc29d1602b70457467811fd1628e0a7.jpg

ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Америка со смертью экс-госсекретаря США Генри Киссинджера потеряла знакового дипломата с огромным интеллектом и острыми геополитическими инстинктами, говорится в заявлении бывшего госсекретаря Джеймса Бейкера, полученном РИА Новости от его помощника.В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии. "Америка потеряла знакового дипломата со смертью Генри Киссинджера", - заявил Бейкер. Он добавил, что в качестве госсекретаря и советника по национальной безопасности Киссинджер играл ключевую роль практически в каждом важном вопросе американской дипломатии с 1969 по 1977 годы."Он обладал огромным интеллектом и острыми геополитическими инстинктами, ему приписывают разработку политики разрядки с Советским Союзом, открытие отношений США с КНР и прекращение Войны Судного дня через челночную дипломатию", - отметил Бейкер.Бейкер также добавил, что вместе со своей супругой Сьюзан выражает "искренние соболезнования" жене и всей семье покойного Киссинджера.Джеймс Бейкер занимал пост госсекретаря США в 1989-1992 годах, в разные годы от также был министром финансов и главой администрации президента Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912794994.html

https://ria.ru/20231028/ukraina-1905758898.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, генри киссинджер, джеймс бейкер, умер генри киссинджер