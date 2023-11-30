https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912796672.html
Бейкер рассказал, кого лишились США со смертью Киссинджера
Бейкер рассказал, кого лишились США со смертью Киссинджера - РИА Новости, 30.11.2023
Бейкер рассказал, кого лишились США со смертью Киссинджера
Америка со смертью экс-госсекретаря США Генри Киссинджера потеряла знакового дипломата с огромным интеллектом и острыми геополитическими инстинктами, говорится... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T06:24
2023-11-30T06:24
2023-11-30T08:40
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Америка со смертью экс-госсекретаря США Генри Киссинджера потеряла знакового дипломата с огромным интеллектом и острыми геополитическими инстинктами, говорится в заявлении бывшего госсекретаря Джеймса Бейкера, полученном РИА Новости от его помощника.В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии. "Америка потеряла знакового дипломата со смертью Генри Киссинджера", - заявил Бейкер. Он добавил, что в качестве госсекретаря и советника по национальной безопасности Киссинджер играл ключевую роль практически в каждом важном вопросе американской дипломатии с 1969 по 1977 годы."Он обладал огромным интеллектом и острыми геополитическими инстинктами, ему приписывают разработку политики разрядки с Советским Союзом, открытие отношений США с КНР и прекращение Войны Судного дня через челночную дипломатию", - отметил Бейкер.Бейкер также добавил, что вместе со своей супругой Сьюзан выражает "искренние соболезнования" жене и всей семье покойного Киссинджера.Джеймс Бейкер занимал пост госсекретаря США в 1989-1992 годах, в разные годы от также был министром финансов и главой администрации президента Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912794994.html
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в мире, сша, генри киссинджер, джеймс бейкер, умер генри киссинджер
В мире, США, Генри Киссинджер, Джеймс Бейкер, Умер Генри Киссинджер
Бейкер рассказал, кого лишились США со смертью Киссинджера
Экс-госсекретарь Бейкер назвал Киссинджера дипломатом с огромным интеллектом
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Америка со смертью экс-госсекретаря США Генри Киссинджера потеряла знакового дипломата с огромным интеллектом и острыми геополитическими инстинктами, говорится в заявлении бывшего госсекретаря Джеймса Бейкера, полученном РИА Новости от его помощника.
В американском штате Коннектикут
в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии.
Биография Генри Киссинджера
"Америка потеряла знакового дипломата со смертью Генри Киссинджера", - заявил Бейкер.
Он добавил, что в качестве госсекретаря и советника по национальной безопасности Киссинджер играл ключевую роль практически в каждом важном вопросе американской дипломатии с 1969 по 1977 годы.
"Он обладал огромным интеллектом и острыми геополитическими инстинктами, ему приписывают разработку политики разрядки с Советским Союзом, открытие отношений США с КНР
и прекращение Войны Судного дня через челночную дипломатию", - отметил Бейкер.
Бейкер также добавил, что вместе со своей супругой Сьюзан выражает "искренние соболезнования" жене и всей семье покойного Киссинджера.
Джеймс Бейкер занимал пост госсекретаря США в 1989-1992 годах, в разные годы от также был министром финансов и главой администрации президента Соединенных Штатов.
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