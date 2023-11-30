https://ria.ru/20231130/kinchev-1912969792.html

Группа "Алиса" отменила концерт из-за болезни Кинчева

Группа "Алиса" отменила концерт из-за болезни Кинчева - РИА Новости, 30.11.2023

Группа "Алиса" отменила концерт из-за болезни Кинчева

Концертный тур российской рок-группы "Алиса" по Сибири оказался под угрозой — выступление в Новосибирске пришлось отменить из-за болезни солиста Константина... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:47

2023-11-30T17:47

2023-11-30T17:47

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Концертный тур российской рок-группы "Алиса" по Сибири оказался под угрозой — выступление в Новосибирске пришлось отменить из-за болезни солиста Константина Кинчева, сообщается на странице музыкантов в ВКонтакте."Константин заболел. Предыдущий концерт в Барнауле вытащил силой воли, на текущий момент воля есть, но сил нет. Так что, с сожалением сообщаем — сегодняшний концерт в Новосибирске переносится на 10 февраля 2024", — объяснили музыканты.Артисты предупредили, что остаются в Новосибирске, чтобы восстановить здоровье солиста. Из-за сего ухудшилось самочувствие рокера, участники коллектива не раскрыли. Ближайший концерт "Алисы" запланирован на 7 декабря в Перми. Перенесут ли его, пока неизвестно. Группа "Алиса" была создана в 1983 году в Ленинграде рок-музыкантом Святославом Задерием. Через год к ней присоединился 25-летний Константин Кинчев, став фронтменом.

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Алёна Пава

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