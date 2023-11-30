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Группа "Алиса" отменила концерт из-за болезни Кинчева - РИА Новости, 30.11.2023
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Шоубиз
 
17:47 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/kinchev-1912969792.html
Группа "Алиса" отменила концерт из-за болезни Кинчева
Группа "Алиса" отменила концерт из-за болезни Кинчева - РИА Новости, 30.11.2023
Группа "Алиса" отменила концерт из-за болезни Кинчева
Концертный тур российской рок-группы "Алиса" по Сибири оказался под угрозой — выступление в Новосибирске пришлось отменить из-за болезни солиста Константина... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:47
2023-11-30T17:47
шоубиз
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Концертный тур российской рок-группы "Алиса" по Сибири оказался под угрозой — выступление в Новосибирске пришлось отменить из-за болезни солиста Константина Кинчева, сообщается на странице музыкантов в ВКонтакте."Константин заболел. Предыдущий концерт в Барнауле вытащил силой воли, на текущий момент воля есть, но сил нет. Так что, с сожалением сообщаем — сегодняшний концерт в Новосибирске переносится на 10 февраля 2024", — объяснили музыканты.Артисты предупредили, что остаются в Новосибирске, чтобы восстановить здоровье солиста. Из-за сего ухудшилось самочувствие рокера, участники коллектива не раскрыли. Ближайший концерт "Алисы" запланирован на 7 декабря в Перми. Перенесут ли его, пока неизвестно. Группа "Алиса" была создана в 1983 году в Ленинграде рок-музыкантом Святославом Задерием. Через год к ней присоединился 25-летний Константин Кинчев, став фронтменом.
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константин кинчев (панфилов), алиса, новосибирск, барнаул, пермь, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Константин Кинчев (Панфилов), Алиса, Новосибирск, Барнаул, Пермь, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Группа "Алиса" отменила концерт из-за болезни Кинчева

Группа "Алиса" перенесла концерт в Новосибирске из-за болезни Кинчева

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолист группы "Алиса" Константин Кинчев
Солист группы Алиса Константин Кинчев - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Солист группы "Алиса" Константин Кинчев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Концертный тур российской рок-группы "Алиса" по Сибири оказался под угрозой — выступление в Новосибирске пришлось отменить из-за болезни солиста Константина Кинчева, сообщается на странице музыкантов в ВКонтакте.
«
"Константин заболел. Предыдущий концерт в Барнауле вытащил силой воли, на текущий момент воля есть, но сил нет. Так что, с сожалением сообщаем — сегодняшний концерт в Новосибирске переносится на 10 февраля 2024", — объяснили музыканты.
Артисты предупредили, что остаются в Новосибирске, чтобы восстановить здоровье солиста. Из-за сего ухудшилось самочувствие рокера, участники коллектива не раскрыли.
Ближайший концерт "Алисы" запланирован на 7 декабря в Перми. Перенесут ли его, пока неизвестно.
Группа "Алиса" была создана в 1983 году в Ленинграде рок-музыкантом Святославом Задерием. Через год к ней присоединился 25-летний Константин Кинчев, став фронтменом.
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ШоубизКонстантин Кинчев (Панфилов)АлисаНовосибирскБарнаулПермьЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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