https://ria.ru/20231130/kinchev-1912969792.html
Группа "Алиса" отменила концерт из-за болезни Кинчева
Группа "Алиса" отменила концерт из-за болезни Кинчева - РИА Новости, 30.11.2023
Группа "Алиса" отменила концерт из-за болезни Кинчева
Концертный тур российской рок-группы "Алиса" по Сибири оказался под угрозой — выступление в Новосибирске пришлось отменить из-за болезни солиста Константина... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:47
2023-11-30T17:47
2023-11-30T17:47
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Концертный тур российской рок-группы "Алиса" по Сибири оказался под угрозой — выступление в Новосибирске пришлось отменить из-за болезни солиста Константина Кинчева, сообщается на странице музыкантов в ВКонтакте."Константин заболел. Предыдущий концерт в Барнауле вытащил силой воли, на текущий момент воля есть, но сил нет. Так что, с сожалением сообщаем — сегодняшний концерт в Новосибирске переносится на 10 февраля 2024", — объяснили музыканты.Артисты предупредили, что остаются в Новосибирске, чтобы восстановить здоровье солиста. Из-за сего ухудшилось самочувствие рокера, участники коллектива не раскрыли. Ближайший концерт "Алисы" запланирован на 7 декабря в Перми. Перенесут ли его, пока неизвестно. Группа "Алиса" была создана в 1983 году в Ленинграде рок-музыкантом Святославом Задерием. Через год к ней присоединился 25-летний Константин Кинчев, став фронтменом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин кинчев (панфилов), алиса, новосибирск, барнаул, пермь, знаменитости, новости шоу-бизнеса
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Группа "Алиса" отменила концерт из-за болезни Кинчева
Группа "Алиса" перенесла концерт в Новосибирске из-за болезни Кинчева