https://ria.ru/20231130/kiev-1912897479.html

Киев заявил о намерении закупить у Франции установки САУ CAESAR

Киев заявил о намерении закупить у Франции установки САУ CAESAR - РИА Новости, 30.11.2023

Киев заявил о намерении закупить у Франции установки САУ CAESAR

Киев намерен дополнительно закупить установки САУ CAESAR у Франции, сообщил замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:44

2023-11-30T13:44

2023-11-30T13:44

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Киев намерен дополнительно закупить установки САУ CAESAR у Франции, сообщил замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк. "На этой неделе мы уже получили средства и осуществим дополнительную закупку САУ CAESAR. Спасибо французской стороне за непрерывное обеспечение боеприпасами к этим системам. Конечно, по возможности, хотелось бы увеличить количество пушек", - приводит слова Гаврилюка минобороны Украины по итогам встречи с делегацией из Франции в Киеве.Сколько и когда Киев планирует закупить установок, он не уточнил. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, дмитрий песков, нато