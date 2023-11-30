https://ria.ru/20231130/khamas-1912959674.html

Блинкен обсудил с Нетаньяху усилия по освобождению заложников ХАМАС

Блинкен обсудил с Нетаньяху усилия по освобождению заложников ХАМАС - РИА Новости, 30.11.2023

Блинкен обсудил с Нетаньяху усилия по освобождению заложников ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе поездки в Израиль встретился с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, обсудили в том числе усилия по освобождению... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:46

2023-11-30T16:46

2023-11-30T17:04

в мире

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биньямин нетаньяху

энтони блинкен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе поездки в Израиль встретился с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, обсудили в том числе усилия по освобождению заложников, сообщает госдеп."Блинкен встретился сегодня в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и израильским военным кабинетом", - заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.Отмечается, что Блинкен и Нетаньяху обсудили в том числе вопросы по доставке гумпомощи и усилия по освобождению оставшихся заложников.Также госсекретарь обратил внимание на необходимость деэскалации напряженности на Западном берегу, в том числе путем принятия Израилем мер по привлечению поселенцев к ответственности за насилие в отношении палестинцев.Помимо прочего, Блинкен также встретился и с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. В ходе встречи также поднимались вопросы освобождения заложников и доставки гумпомощи.

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

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в мире, израиль, сша, иерусалим, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году