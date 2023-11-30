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Блинкен обсудил с Нетаньяху усилия по освобождению заложников ХАМАС
Блинкен обсудил с Нетаньяху усилия по освобождению заложников ХАМАС - РИА Новости, 30.11.2023
Блинкен обсудил с Нетаньяху усилия по освобождению заложников ХАМАС
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе поездки в Израиль встретился с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, обсудили в том числе усилия по освобождению... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:46
2023-11-30T16:46
2023-11-30T17:04
в мире
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сша
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энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе поездки в Израиль встретился с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, обсудили в том числе усилия по освобождению заложников, сообщает госдеп."Блинкен встретился сегодня в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и израильским военным кабинетом", - заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.Отмечается, что Блинкен и Нетаньяху обсудили в том числе вопросы по доставке гумпомощи и усилия по освобождению оставшихся заложников.Также госсекретарь обратил внимание на необходимость деэскалации напряженности на Западном берегу, в том числе путем принятия Израилем мер по привлечению поселенцев к ответственности за насилие в отношении палестинцев.Помимо прочего, Блинкен также встретился и с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. В ходе встречи также поднимались вопросы освобождения заложников и доставки гумпомощи.
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в мире, израиль, сша, иерусалим, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен обсудил с Нетаньяху усилия по освобождению заложников ХАМАС
Госдеп: Блинкен обсудил с Нетаньяху усилия по освобождению заложников ХАМАС